مدبولي: بدء استخدام التابلت المصري بالمدارس العام المقبل

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقا كبيرا، واستدامة الاستخدام، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت، لمتابعة جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ الدكتور محمد سعيد العصار، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلميّ الدكتور خالد عبد الغفار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومسئولي بعض الجهات المعنية.

وأشار مدبولي، إلى أن عددا من الوزراء المعنيين قاموا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بهدف توطين صناعة "التابلت" في مصر، وكلّف وزيري الإنتاج الحربي، والتربية والتعليم الفني بتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات، والشركة التي وقع عليها الاختيار، بهدف بدء عملية التصنيع