سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مدبولي: بدء استخدام التابلت المصري بالمدارس العام المقبل

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقا كبيرا، واستدامة الاستخدام، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت، لمتابعة جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ الدكتور محمد سعيد العصار، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلميّ الدكتور خالد عبد الغفار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
وأشار مدبولي، إلى أن عددا من الوزراء المعنيين قاموا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بهدف توطين صناعة "التابلت" في مصر، وكلّف وزيري الإنتاج الحربي، والتربية والتعليم الفني بتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات، والشركة التي وقع عليها الاختيار، بهدف بدء عملية التصنيع
اقرأ المزيد
مطار-القاهرة

مصر للطيران: طبقنا معايير الأمان على رحلة روما

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها تضع سلامة الركاب على رأس الاعتبارات التي تحكم إداراتها لتشغيل رحلاتها حول العالم، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ أرواح ركابها قبل وأثناء تشغيل الرحلات. تأكيدات الشركة جاءت على خلفية تقارير انتقدت تأخر إحدى رحلات الشركة يوما كاملا دون إبداء الأسباب، وهو ما وصفته الشركة بتقارير لا تتحرى الدقة ولا الموضوعية.
السيسى

ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم السبت، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق، قائلا إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.
الرئيس-السيسى

السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخرا بزيارة السيسي إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل ألغت الدولة مجانية التعليم بالمدارس الحكومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيداً للنفقات. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

برلماني يطالب بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية

طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة، فى سؤال تقدم به، اليوم الأربعاء، بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية، وخطة الوزارة فى حال تعميم التجربة، وذلك بناء على تقييم واقعى لهذه التجربة، والوقوف على أبرز المشكلات التى واجهتها، وما يمكن أن تقدمه للمنظومة التعليمية، موضحا أن إعلان المدارس الرسمية عن فتحها باب القبول للطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، وذلك للعام 2019 - 2020 بعدد من المدن، مطالبا بتقييم التجربة، والوقوف على أبرز ما واجهها من معوقات على أرض الواقع.
طارق-شوقى

التعليم: 3% تخفيض لأسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم التواصل مع أصحاب المطابع، الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا، على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بنسبة 3%، وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار. ووجه وزير التربية والتعليم وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء - بتشكيل لجنة للتفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية على أسعار جديدة لتوريد كتب الفصل الدراسي الثاني نتيجة انخفاض سعر التكلفة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تبحث تدريس المناهج المصرية بالصومال

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان افتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]