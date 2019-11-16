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التأمين الشامل ببورسعيد.. 549 ألف مشترك و10141 جراحة في 4 أشهر

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
وزيرة الصحة في بورسعيد
وزيرة الصحة في بورسعيد
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم السبت، تسجيل 549 ألف مواطن في بورسعيد ضمن المنظومة الصحية الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي، بالإضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات في الفترة ذاتها من خلال 7 مستشفيات وهي: السلام بورسعيد، الحياة بور فؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور، جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساء اليوم بغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة .
حضر الاجتماع الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزيرة الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة وعدد من قيادات الوزارة والتأمين الصحي الجديد، والمحافظة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الوزيرة وجهت بضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، مع الاستمرار في
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: بدء استخدام التابلت المصري بالمدارس العام المقبل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقا كبيرا، واستدامة الاستخدام، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت، لمتابعة جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ الدكتور محمد سعيد العصار، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلميّ الدكتور خالد عبد الغفار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
مطار-القاهرة

مصر للطيران: طبقنا معايير الأمان على رحلة روما

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها تضع سلامة الركاب على رأس الاعتبارات التي تحكم إداراتها لتشغيل رحلاتها حول العالم، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ أرواح ركابها قبل وأثناء تشغيل الرحلات. تأكيدات الشركة جاءت على خلفية تقارير انتقدت تأخر إحدى رحلات الشركة يوما كاملا دون إبداء الأسباب، وهو ما وصفته الشركة بتقارير لا تتحرى الدقة ولا الموضوعية.
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ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

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احمد -موسى

محبة الناس نعمة.. أحمد موسى يطمئن جمهوره على صحته

تقدم الإعلامي أحمد موسى، لمحبيه بالشكر، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية، وطمأن متابعيه على حالته الصحية، وكتب: "حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة، تجاوزنا بفضله ونعمته الألم، شكرًا لكل العاملين في مستشفى الصفا أطباء وتمريض وإدارة على ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس، هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس. شكرا لكم".
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» عن توقف التأمين الصحي الشامل: شائعة مضللة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عدم استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف. وأضافت أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، ويجري حاليا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "الأقصر وأسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية"، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعا.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: توفير 513 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات خلال عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان توريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوي و14 محطة معالجة بالمستشفيات في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوي خلال العام المالي 2018-2019، إذ قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الخميس: «إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجاري توفير 2600 ماكينة غسيل كلوي و2000 كرسي كلى لصالح الوزارة، كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 9 ملايين مرشح کلي، وجاري توزيعهم على المستشفيات ووحدات غسيل الكلي».
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

البرلمان يوافق على قرض بـ53 مليون يورو من الصندوق الدولي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرض بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة بقيمة 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية. وناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.
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