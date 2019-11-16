التأمين الشامل ببورسعيد.. 549 ألف مشترك و10141 جراحة في 4 أشهر

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

وزيرة الصحة في بورسعيد

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم السبت، تسجيل 549 ألف مواطن في بورسعيد ضمن المنظومة الصحية الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي، بالإضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات في الفترة ذاتها من خلال 7 مستشفيات وهي: السلام بورسعيد، الحياة بور فؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور، جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساء اليوم بغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة .

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزيرة الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة وعدد من قيادات الوزارة والتأمين الصحي الجديد، والمحافظة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الوزيرة وجهت بضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، مع الاستمرار في