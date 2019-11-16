منتخب بلجيكا يضرب روسيا برباعية في تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م

المنتخب البلجيكي

نجح المنتخب البلجيكي فى إسقاط نظيره الروسي، بأربعة أهداف لهدف، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب كريستوفسكي، وجاءت المباراة فى الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كل من تورجان هازارد فى الدقيقة الـ19 وإدين هازارد بواقع هدفين فى الدقيقة الـ33 و الـ40، وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ72، وبهذا الفوز يتربع المنتخب البلجيكي على عرش صدارة مجموعته برصيد 27 نقطة، بينما يتوقف رصيد روسيا عند 21 نقطة.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب الروسي إلا أن الأخير ضمن التأهل لليورو بعد انفراده بالوصافة مبتعدًا عن إسكتلندا الذى يملك 12 نقطة فى رصيده. وفي إطار منافسات الجولة ذاتها فاز منتخب ويلز على أذربجيان، بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما كل من كيفن مور وهاري ويلسون، وبهذا الفوز يرتفع رصيد المنتخب الويلزي إلى 11 نقطة،