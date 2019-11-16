أرشيف كوافير وريكلام.. أسرار عصابة الذئاب الخمسة

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

اعتداء جنسي

ملابسات جديدة حملتها أوراق التحقيق في واقعة اتهام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للاعتداء الجنسي على فتيات الليل وتصويرهن في أوضاع مخلة تحت تهديد السلاح؛ لابتزازهن ماليا، وقال المتهم الرئيسي "20 سنة" إنه استغل عمله السابق في محل كوافير، واستخدم أرقام هواتف الفتيات اللاتي يترددن على المحل خاصة "ريكلام"، وكان يتقمص دور شخص خليجي، ويتفق مع الضحية على ركوب سيارة في انتظارها بمكان محدد، لتفاجأ بوجود 4 آخرين، ومن ثم إقامة حفلة جنسية عليها، وتصويرها، ومن ثم ابتزازها والحصول على مبالغ مالية منها.

البداية تعود إلى رصد الأجهزة المعنية منشور طبيب عبر موقع "فيسبوك" يشير خلاله إلى مشاهدته فتاة تستغيث من داخل سيارة بشارع فيصل. تتبع رجال المباحث السيارة، وتبين أنها مستأجرة، وألقت المباحث القبض على قائدها، الذي أقر بأنه عضو في عصابة لخطف الفتيات واغتصابهن -تضم 4 آخرين- وبفحص هاتفه تبين أنه يحوي صورا