رياضة

أبوظبي تقترب من الحصول على مباريات الدوري المصري

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
أبوظبي
أبوظبي
اقتربت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية من الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، وترددت أنباء قوية أن الشركة اتفقت على إذاعة المباريات بدءًا من شهر يناير المقبل بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد مع شركة برزنتيشن راعي اتحاد الكرة والحاصلة أيضا على حقوق رعاية الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ووفقا لما تردد فإن القناة كانت تنوي إتمام الاتفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها لكن تأجيل اللقاء دفعهم للتروي حتى وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة.
ويعد من أبرز البنود التي تسعى إدارة قنوات أبوظبي للاتفاق عليها هو التعهد بانتظام مباريات مسابقة الدوري وكذلك السماح بحضور الجماهير بالعدد الذي يتناسب مع قوة مباريات المسابقة المصرية والذي من شأنه إنجاح البطولة. كما ترغب المجموعة في المشاركة في نقل المباريات بالإمكانات الفنية الخاصة بها من كاميرات ومخرجين
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علي خليل يعود للزمالك من جديد عبر بوابة الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة إلى علي خليل نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، كما قرر المجلس تعيين سامي الشيشيني مشرفًا على قطاع الناشئين لنادي الزمالك بدلا من طارق يحيى الذي تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. ويعد خليل واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، ومن أبرز مواقفه في كرة القدم هو اعترافه بعدم صحة هدف الزمالك في شباك الإسماعيلي موسم 78- 79، ورغم خسارة الزمالك لقب الدوري في هذا الموسم إلا أن خليل نال احترام كل جماهير الكرة في مصر.
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مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
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منتخب بلجيكا يضرب روسيا برباعية في تصفيات يورو 2020

نجح المنتخب البلجيكي فى إسقاط نظيره الروسي، بأربعة أهداف لهدف، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب كريستوفسكي، وجاءت المباراة فى الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كل من تورجان هازارد فى الدقيقة الـ19 وإدين هازارد بواقع هدفين فى الدقيقة الـ33 و الـ40، وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ72، وبهذا الفوز يتربع المنتخب البلجيكي على عرش صدارة مجموعته برصيد 27 نقطة، بينما يتوقف رصيد روسيا عند 21 نقطة.
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ديسابر: الأهلي والزمالك قويان جدا ولكن

أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن هدف ناديه هو التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وقال ديسابر لقناة «أون سبورت»: «بيراميدز ناد حديث العهد ولا يمتلك تاريخا حافلا بالبطولات مثل الأهلي والزمالك، والتحدي الذي أمامنا هو الفوز بالدوري»، موضحًا: «نحن في مرحلة البناء وأحاول أن أفيد النادي بخبراتي من العمل في الترجي وعدد من الأندية الأخرى ونسعى للاستقرار لينعكس هذا على النادي ككل.. نسعى للاستقرار الآن من أجل العمل بهدوء، ونحاول التكيف مع مواعيد مباريات غير مستقرة.. وهدفنا تحقيق مركز أفضل هذا الموسم».
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حازم إمام: عبدالله السعيد رائع وأفضل في بيراميدز

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الرائع الذي يقدمه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، ومساهمته في فوز فريقه على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز. وأثنى إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، على طريقة تنفيذ السعيد للضربة الثابتة، التي سجل منها الهدف الثالث لفريقه، مشيرًا إلى دقته وإتقانه في التسديد. وارتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسع.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الزمالك ينفى إصدار بيان عن مباراة الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك بعد تردد العديد من الأنباء التي تفيد موافقة مسؤولي القلعة البيضاء، على إقامة القمة 119 في أي موعد يحدده اتحاد الكرة بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، إذ نشر الزمالك بيانا عبر الموقع الرسمي له، جاء فيه: «يؤكد مجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور، عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته».
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عماد النحاس: «هدف الزمالك الأول من وحي خيال الحكم»

علق عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب على الخسارة الأخيرة لذئاب الجبل، مهاجمًا حكم المباراة مشيرًا إلى أن الركنية التى احتسبها الحكم كانت من وحى خياله فقط. وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سجلنا أولا، لكن الزمالك تعادل من هدف من وحي خيال الحكم، الركلة الركنية التى احتسبت للزمالك والتى جاء منها الهدف كانت من وحي خياله". وأكمل: "الحكم كان يرى اللون الأصفر فقط فى المباراة، أشهر بطاقته فى وجه لاعبينا وتجاهل الزمالك وفى النهاية خسرنا أمام فريق كبير، الزمالك استغل خبراته ونجح فى تحقيق الفوز".
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