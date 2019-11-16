أبوظبي تقترب من الحصول على مباريات الدوري المصري

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

أبوظبي

اقتربت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية من الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، وترددت أنباء قوية أن الشركة اتفقت على إذاعة المباريات بدءًا من شهر يناير المقبل بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد مع شركة برزنتيشن راعي اتحاد الكرة والحاصلة أيضا على حقوق رعاية الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ووفقا لما تردد فإن القناة كانت تنوي إتمام الاتفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها لكن تأجيل اللقاء دفعهم للتروي حتى وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة.

ويعد من أبرز البنود التي تسعى إدارة قنوات أبوظبي للاتفاق عليها هو التعهد بانتظام مباريات مسابقة الدوري وكذلك السماح بحضور الجماهير بالعدد الذي يتناسب مع قوة مباريات المسابقة المصرية والذي من شأنه إنجاح البطولة. كما ترغب المجموعة في المشاركة في نقل المباريات بالإمكانات الفنية الخاصة بها من كاميرات ومخرجين