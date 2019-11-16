رياضة

مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
الزمالك
الزمالك
تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
وحصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من تدريبات اليوم، حيث لم يشارك إمام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يؤدي اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها. وطلب ميتشو المدير الفنى للفريق من محمود عبدالرازق (شيكابالا) مساعدته خلال المران
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نادي الزمالك 2

علي خليل يعود للزمالك من جديد عبر بوابة الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة إلى علي خليل نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، كما قرر المجلس تعيين سامي الشيشيني مشرفًا على قطاع الناشئين لنادي الزمالك بدلا من طارق يحيى الذي تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. ويعد خليل واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، ومن أبرز مواقفه في كرة القدم هو اعترافه بعدم صحة هدف الزمالك في شباك الإسماعيلي موسم 78- 79، ورغم خسارة الزمالك لقب الدوري في هذا الموسم إلا أن خليل نال احترام كل جماهير الكرة في مصر.
قنوات أبو ظبي

أبوظبي تقترب من الحصول على مباريات الدوري المصري

اقتربت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية من الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، وترددت أنباء قوية أن الشركة اتفقت على إذاعة المباريات بدءًا من شهر يناير المقبل بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد مع شركة برزنتيشن راعي اتحاد الكرة والحاصلة أيضا على حقوق رعاية الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ووفقا لما تردد فإن القناة كانت تنوي إتمام الاتفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها لكن تأجيل اللقاء دفعهم للتروي حتى وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة.
منتخب بلجيكا

منتخب بلجيكا يضرب روسيا برباعية في تصفيات يورو 2020

نجح المنتخب البلجيكي فى إسقاط نظيره الروسي، بأربعة أهداف لهدف، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب كريستوفسكي، وجاءت المباراة فى الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كل من تورجان هازارد فى الدقيقة الـ19 وإدين هازارد بواقع هدفين فى الدقيقة الـ33 و الـ40، وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ72، وبهذا الفوز يتربع المنتخب البلجيكي على عرش صدارة مجموعته برصيد 27 نقطة، بينما يتوقف رصيد روسيا عند 21 نقطة.
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الزمالك- والاتحاد‎ (4)

الزمالك يتعاقد مع شركة «كتابولت» للتحليل الفني

أنهى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية- Catapult على تزويد فرق النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج قارة أوروبا يستخدم هذه المنظومة المتطورة في القياسات والتحليل البدني والفني والتي تعد الأحدث لدى الشركة العالمية، حيث توفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: 1- أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7). 2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7). 3- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) 4- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS).
ميتشو

ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًّا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

الزمالك يفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديًّا

فاز فريق نادي الزمالك على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس. وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية على مرمى أبوجبل يتصدى لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابه وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة.
محمد-عواد (2)

عواد يخوض تدريبات خاصة للتعافي من إصابة الرقبة

خضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة اليوم الخميس، بصالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، بسبب إصابته بمزق في الرقبة، حيث كان عواد تعرض للإصابة بمزق في الرقبة خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، الذي حقق فيه الأبيض الفوز بهدف واحد دون رد وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، على استاد السلام وهي المباراة التي تأهل الزمالك من خلالها إلى دور المجموعات، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك مع كل من مازيمبي وزيسكو، أول أغسطس.
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