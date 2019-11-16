مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

الزمالك

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.

وحصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من تدريبات اليوم، حيث لم يشارك إمام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يؤدي اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها. وطلب ميتشو المدير الفنى للفريق من محمود عبدالرازق (شيكابالا) مساعدته خلال المران