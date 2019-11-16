علي خليل يعود للزمالك من جديد عبر بوابة الناشئين
تحرير:محمد حسن صيام
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
نادي الزمالك
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة إلى علي خليل نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، كما قرر المجلس تعيين سامي الشيشيني مشرفًا على قطاع الناشئين لنادي الزمالك بدلا من طارق يحيى الذي تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش.
ويعد خليل واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، ومن أبرز مواقفه في كرة القدم هو اعترافه بعدم صحة هدف الزمالك في شباك الإسماعيلي موسم 78- 79، ورغم خسارة الزمالك لقب الدوري في هذا الموسم إلا أن خليل نال احترام كل جماهير الكرة في مصر.
ويأتي تعيين الثنائي بدلا من طارق يحيى الذي تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش خلفًا للمدير الفني البرازيلي سيرخيو فارياس بعدما قرر النادي العسكري إنهاء التعاقد معه لسوء النتائج في بطولة الدوري.
ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للزمالك، فإن طارق يحيى اعتذر عن الاستمرار في منصبه من أجل تولي قيادة فريق
ويأتي تعيين الثنائي بدلا من طارق يحيى الذي تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش خلفًا للمدير الفني البرازيلي سيرخيو فارياس بعدما قرر النادي العسكري إنهاء التعاقد معه لسوء النتائج في بطولة الدوري.
ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للزمالك، فإن طارق يحيى اعتذر عن الاستمرار في منصبه من أجل تولي قيادة فريق طلائع الجيش، كما رحل معه عبدالحميد بسيوني للعمل مدربا عاما في الجهاز الفني الجديد للفريق العسكري.
وكان طارق يحيى تولى القيادة الفنية للزمالك في الموسم الحالي قبل أن تستقر إدارة القلعة البيضاء على تعيينه كمدير لقطاع الناشئين.
تجربة طارق يحيى مع طلائع الجيش ستكون الثالثة له، حيث سبق أن قاد الفريق العسكري في مناسبتين من قبل الأولى في موسم (2015 وحتى 2016) والثانية في موسم يناير 2017 قبل أن تنتهي المهمة في مايو من نفس العام.