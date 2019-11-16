علي خليل يعود للزمالك من جديد عبر بوابة الناشئين

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة إلى علي خليل نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، كما قرر المجلس تعيين سامي الشيشيني مشرفًا على قطاع الناشئين لنادي الزمالك بدلا من طارق يحيى الذي تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. ويعد خليل واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، ومن أبرز مواقفه في كرة القدم هو اعترافه بعدم صحة هدف الزمالك في شباك الإسماعيلي موسم 78- 79، ورغم خسارة الزمالك لقب الدوري في هذا الموسم إلا أن خليل نال احترام كل جماهير الكرة في مصر.

ويأتي تعيين الثنائي بدلا من طارق يحيى الذي تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش خلفًا للمدير الفني البرازيلي سيرخيو فارياس بعدما قرر النادي العسكري إنهاء التعاقد معه لسوء النتائج في بطولة الدوري. ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للزمالك، فإن طارق يحيى اعتذر عن الاستمرار في منصبه من أجل تولي قيادة فريق