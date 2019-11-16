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«مكانكم الزبالة».. رسالة راغب علامة لمهاجميه بسبب محمد بن سلمان

تحرير:أحمد مطاوع ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
راغب علامة
راغب علامة
أثار الفنان راغب علامة، حالة جدل كبيرة، على مدار الساعات الماضية، عبر تويتر، بسبب رأيه في الوضع السياسي الراهن الذي يمر به لبنان، وما يشهده من حراك شعبي في الشوارع يطالب بإسقاط النخب السياسية، ونجاحه بداية في إجبار سعد الحريري وحكومته على الاستقالة، إذ لخص المطرب اللبناني، قضية بلاده في الفساد، متمنيا أن يوضع الفاسدون في بلاده داخل السجون "مثلما فعل" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقوبلت أمنية علامة، بهجوم حاد وصلت للتطاول من بعض متابعيه، وسط تأييد من آخرين دافعوا عن مطربهم المفضل، الذي قرر أن يدخل على الخط ويرد بطريقة ساخرة على الانتقادات اللاذعة التي حملت اتهامات له.
وقال علامة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي اليوم السبت: "بدأت النفايات البشرية بالظهور، لأنهم يدافعون عن الفساد ولأنهم حتما من جماعة الفاسدين والسارقين الذين وضعوا النفايات في شوارعنا وسرقوا لقمة الفقير ليضعوها في حسابات سرقاتهم!"، مضيفًا: "التابعون معروفون من أي صنف، لكن في المكتب عندي يضعونهم في المكان
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ريهام عبد الحكيم

ريهام عبد الحكيم: المهرجانات لون مطلوب فى الأفراح

كشفت الفنانة ريهام عبد الحكيم فى تصريحات لـ«التحرير» عن تفاصيل أغنيتها الجديدة، وقالت إنها ستحمل اسم "شكله طيب" من كلمات عصام حسني ولحن محمدي، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، مشيرة إلى أن الأغنية شبابية وجديدة عن اللون الذي اعتاد عليه الناس منها، وأوضحت أنها كان يجب أن تقدم لونا مختلفا حتى لا يتم حصرها فى منطقة بعينها، مشيرة إلى أنها تحب كل أنواع الغناء، إلى جانب ذلك تعجب برد فعل الجمهور على أغانيها وهي واقفة على المسرح، مؤكدة أن تجاوب الناس معها هو من يؤكد كون الأغنية جيدة أم لا، ونوهت بأن لحن الأغنية يميل إلى الشعبي.
محمد ثروت

محمد ثروت: التليفزيون ظلمنى بعد وفاة أم كلثوم «حوار»

فنان من طراز فريد، حارب بجانب الهندسة لكى يكون مطربًا مميزًا، بدأ حياته الفنية كمطرب تميز فى أغانى الأطفال والأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية، تعاون معه كبار الملحنين على رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجى ومنير مراد ومحمد سلطان وحلمى بكر وعمار الشريعى، كما أنه عمل فى برامج الأطفال مع «ماما سميحة». إنه المطرب محمد ثروت، الذى اختفى تدريجيا فى السنوات العشر الأخيرة، ولكنه عاد للظهور مجددا ليثبت حضوره المميز فى أذهان جمهوره من خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية.
محمد-منير

بعد انتهائه.. 6 مشاهد من مهرجان الموسيقى العربية

انتهت أمس فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذى استمرت فعالياته على مدار 12 يوما شارك فيها 81 مطربا من مختلف الدول العربية، منهم المطرب محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح وكانت هذه هى مشاركته الأولى فى المهرجان وتم تكريمه، بالإضافة إلى وجود الفنانين "مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خورى، عاصى الحلانى، وائل جسار، أنغام، مروة ناجى، محمد الشرنوبى، فايا يونان، كارمن سليمان، حنان ماضى، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت"، وتختتم الفعاليات بحفلة للفنانة أصالة نصرى.
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تامر-عاشور

تامر عاشور: الجمهور السعودي مثقف.. شكرًا تركي آل شيخ

استقبل الجمهور السعودي بحفاوة كبيرة الفنان تامر عاشور، خلال حفله الأول بالسعودية، الذي أقيم ضمن فاعلية «ليالي المحروسة»، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ امتلأ الحفل بالجمهور من مختلف الأعمار في حفل كامل العدد.. وبدأ تامر الحفل بتحية الجمهور السعودي قائلا: «سعيد جدا بوجودي في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية وسط هذا الجمهور المثقف الواعي ودائما السعودية في تقدم وازدهار، وأشكر المستشار تركي آل شيخ وكل القائمين علي إقامة موسم الرياض الترفيهي علي هذا الحدث الفني غير المسبوق الذي يعتبر أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي».
محمد الجارحي

وفاة الإعلامي طلال الحربي عن عمر يناهز 63 عامًا

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس الأحد، عن عمره يناهز 63 عامًا. وقال مواطنه الفنان فايز المالكي، في أسباب الوفاة، إن ”الحربي“ توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله“. ونشر فادي طلال الحربي ابن الفنان الراحل نعي عبر حساب والده على موقع تويتر، ونعى الفقيد العديد من نجوم الفن والإعلام، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
إليسا

فنانون عن احتجاجات لبنان: نُطالب بحياة كريمة

علقت الفنانة إليسا على الأحداث التى شهدها لبنان من احتجاجات، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "اللهم أحفظ بلدي لبنان"، وهذا ليس أول تعليق لها على الأزمة، فقد كتبت فى تويتة أخرى: "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة.. صار الوقت تاالناس تستعيد شوي من كرامتها"، وتابعت:" هاي أول مرة بتمنى كون بلبنان.. قلبي معكن". وإليسا ليست الفنانة الوحيدة التى تفاعلت مع احتجاجات الشعب اللبناني.
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