«مكانكم الزبالة».. رسالة راغب علامة لمهاجميه بسبب محمد بن سلمان

تحرير:أحمد مطاوع ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

راغب علامة

أثار الفنان راغب علامة، حالة جدل كبيرة، على مدار الساعات الماضية، عبر تويتر، بسبب رأيه في الوضع السياسي الراهن الذي يمر به لبنان، وما يشهده من حراك شعبي في الشوارع يطالب بإسقاط النخب السياسية، ونجاحه بداية في إجبار سعد الحريري وحكومته على الاستقالة، إذ لخص المطرب اللبناني، قضية بلاده في الفساد، متمنيا أن يوضع الفاسدون في بلاده داخل السجون "مثلما فعل" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقوبلت أمنية علامة، بهجوم حاد وصلت للتطاول من بعض متابعيه، وسط تأييد من آخرين دافعوا عن مطربهم المفضل، الذي قرر أن يدخل على الخط ويرد بطريقة ساخرة على الانتقادات اللاذعة التي حملت اتهامات له.

وقال علامة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي اليوم السبت: "بدأت النفايات البشرية بالظهور، لأنهم يدافعون عن الفساد ولأنهم حتما من جماعة الفاسدين والسارقين الذين وضعوا النفايات في شوارعنا وسرقوا لقمة الفقير ليضعوها في حسابات سرقاتهم!"، مضيفًا: "التابعون معروفون من أي صنف، لكن في المكتب عندي يضعونهم في المكان