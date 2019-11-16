«مكانكم الزبالة».. رسالة راغب علامة لمهاجميه بسبب محمد بن سلمان
تحرير:أحمد مطاوع١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
راغب علامة
أثار الفنان راغب علامة، حالة جدل كبيرة، على مدار الساعات الماضية، عبر تويتر، بسبب رأيه في الوضع السياسي الراهن الذي يمر به لبنان، وما يشهده من حراك شعبي في الشوارع يطالب بإسقاط النخب السياسية، ونجاحه بداية في إجبار سعد الحريري وحكومته على الاستقالة، إذ لخص المطرب اللبناني، قضية بلاده في الفساد، متمنيا أن يوضع الفاسدون في بلاده داخل السجون "مثلما فعل" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقوبلت أمنية علامة، بهجوم حاد وصلت للتطاول من بعض متابعيه، وسط تأييد من آخرين دافعوا عن مطربهم المفضل، الذي قرر أن يدخل على الخط ويرد بطريقة ساخرة على الانتقادات اللاذعة التي حملت اتهامات له.
وقال علامة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي اليوم السبت: "بدأت النفايات البشرية بالظهور، لأنهم يدافعون عن الفساد ولأنهم حتما من جماعة الفاسدين والسارقين الذين وضعوا النفايات في شوارعنا وسرقوا لقمة الفقير ليضعوها في حسابات سرقاتهم!"، مضيفًا: "التابعون معروفون من أي صنف، لكن في المكتب عندي يضعونهم في المكان
وقال علامة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي اليوم السبت: "بدأت النفايات البشرية بالظهور، لأنهم يدافعون عن الفساد ولأنهم حتما من جماعة الفاسدين والسارقين الذين وضعوا النفايات في شوارعنا وسرقوا لقمة الفقير ليضعوها في حسابات سرقاتهم!"، مضيفًا: "التابعون معروفون من أي صنف، لكن في المكتب عندي يضعونهم في المكان المناسب، أي سلة الزبالة".
بدأت النفايات البشرية بالظهور ??????لأنهم يدافعون عن الفساد ولأنهم حتماً من جماعة الفاسدين والسارقين الذين وضعوا النفايات في شوارعنا وسرقوا لقمة الفقير ليضعوها في حسابات سرقاتهم.! التابعين معروفين من اي صنف??.لكن في المكتب عندي يضعوهم في المكان المناسب،أي سلة الزبالة trash ??????
البداية كانت من العاصمة السعودية، حيث أحيا علامة، يوم الخميس الماضي، إحدى حفلات "موسم الرياض"، إذ ألقى كلمة أثناء وقوفه على المسرح، وجه فيها الشكر للمملكة على دعمها الدائم للبنان، مضيفا: "نحن اليوم في لبنان نعيش حركة وثورة شباب وصبايا ضد الفساد، وكنا نتمنّى دائما أن يكون شخص مثل الأمير محمد بن سلمان يحاسب الفاسدين".
وكرر راغب علامة، وجهة نظره مرة أخرى في لقاء على هامش الحفل، يوم الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، مؤكدا: "أتمنى أن يحصل في لبنان ما حصل في المملكة العربية السعودية، أن يضعوا الفاسدين في السجون ليكونوا عبرة لمن اعتبر، زي ما عمل تحديدا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وتابع: "أنا قلتها على المسرح، يارب نحن بحاجة لواحد في لبنان زي الأمير محمد بن سلمان ليقتلع الفساد"، موضحا: "لم يكن هناك أفسد ولا أسوأ من الإدارات السابقة للبنان"، ثم عبر عن أمنياته بألا تذهب البلاد "لحرب أهلية".
وفي رد على غادة سلمان المذيعة اللبنانية بقناة "الجزيرة"، التي انتقدت عبر "تويتر" سياسات ابن سلمان، ولامت على علامة الإدلاء برأي سياسي، وطالبته بأن يكتفي بالغناء ويبتعد عن السياسيين، كتب المطرب اللبناني، اليوم: "رجاءً ألا تدخلوني في زواريب حسابات سياسية لا تهمني.. ما يهمني أن أرى قادة مهتمين بمستقبل شبابهم.. ووضع الفاسدين في السجون هي إحدى أهم الخطوات لتحقيقه".
وأضاف: "قضيتنا -نحن اللبنانيبن- هي قضايا محاربة الفساد والسرقة التي دمرت القيم والأخلاق والوطن، ليست قضية سياسية.. ولهذا السبب ترك الشباب أعمالهم وجامعاتهم للتعبير عن قهرهم.. الساسة الحقيقيون في الحياة هم الذين يدافعون عن مستقبل شعوبهم بإنهاء الفساد، لأن الفساد هو الذي يدمر المجتمعات والأوطان".
وانتقد علامة جريدة النهار اللبنانية، بسبب خبر نشرته بعنوان: "راغب علامة من الرياض: «كنّا نتمنى أن يقود محمد بن سلمان الثورة في لبنان ولكن...»". إذ علق في تغريدة، قائلا: "حق الرد.. أنتم جريدة المفروض أنها محترمة، أتمنى ألا تحوروا كلامي!"، ثم أعاد ما قاله في الحفل.
حق الرد
انتم جريدة المفروض انها محترمة. اتمنى ان لا تحوروا كلامي!
قلت يا ريت عندنا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان الذي حاسب الفاسدين ووضعهم في السجون وقلت أن الشباب والصبايا الثوار قد قاموا بالمهمة
ثانيا: أنا أكرر كلامي.. يا ريت عنا رجل مثله لكي يضع الفاسدين والسارقين في السجون https://t.co/DLL224RIMm