صحيفة إسبانية تكشف حقيقة تمثيل بنزيما لمنتخب الجزائر

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

بنزيما

علقت صحيفة آس الإسبانية على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، التي أشار خلالها إلى إمكانية اللعب لمنتخب آخر غير الذى يحمل جنسيته حيث كتب ردًّا على رئيس الاتحاد الفرنسي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل: "اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية"، وأكمل الدولي الفرنسي: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".

وجاء فى تقرير الصحيفة الإسبانية تساؤل، هل حب بنزيما للجزائر وأصوله قد تدفعه للعب بقميص منتخب الجزائر، كما أشارت إلى أن تقارير عديدة أشارت إلى أن أصول بنزيما الجزائرية التي يكن لها كل الحب والحنين تجاه منتخب ثعالب الصحراء، التي يظهرها اللاعب دائمًا فى العديد من المناسبات، قد تعيده لصفوف محاربي الصحراء. وقال