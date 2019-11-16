رياضة

صحيفة إسبانية تكشف حقيقة تمثيل بنزيما لمنتخب الجزائر

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
بنزيما
بنزيما
علقت صحيفة آس الإسبانية على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، التي أشار خلالها إلى إمكانية اللعب لمنتخب آخر غير الذى يحمل جنسيته حيث كتب ردًّا على رئيس الاتحاد الفرنسي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل: "اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية"، وأكمل الدولي الفرنسي: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".
وجاء فى تقرير الصحيفة الإسبانية تساؤل، هل حب بنزيما للجزائر وأصوله قد تدفعه للعب بقميص منتخب الجزائر، كما أشارت إلى أن تقارير عديدة أشارت إلى أن أصول بنزيما الجزائرية التي يكن لها كل الحب والحنين تجاه منتخب ثعالب الصحراء، التي يظهرها اللاعب دائمًا فى العديد من المناسبات، قد تعيده لصفوف محاربي الصحراء. وقال
اقرأ المزيد
منتخب ألمانيا

ألمانيا وهولندا يتأهلان إلى نهائيات أمم أوروبا

نجح المنتخب الألماني، في حصد بطاقة التأهل لبطولة أمم أوروبا، أمام نظيره بيلاروسيا، بأربع أهداف نظية، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من عمر تصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك، وسجل أهداف الماكينات كل من ماثياس جينتير فى الدقيقة 41، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وتوني كروس بواقع هدفين فى الدقيقة 55 و83 من عمر المباراة، وحصد المنتخب الألماني بطاقة التأهل بعد وصوله للنقطة 18 على رأس المجموعة،
منتخب مصر الأولمبي (2)

مران المنتخب الأولمبي.. تدريب الحراس على سرعة رد الفعل

استأنف المنتخب الأولمبي مرانه الجماعي، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، بعد التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، واشتمل المران على ثلاث فقرات، بدأت بالإحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات جزاء، وعقد شوقي غريب المدير الفني، محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.. وتصطدم مصر بجنوب إفريقيا على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، ويعبر الفائز مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
اصلاح-ارضية-برج-العرب-بالرمال (3)

غلق ستاد الجيش ببرج العرب لمدة ثلاثة أشهر

تقرر إغلاق ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، للصيانة، بسبب سوء حالة أرضية الملعب، التي ظهرت بشكل متهالك خلال مباراة منتخب الوطنى الأول ضد منتخب كينيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021. وقرر مسؤولو الملعب إغلاقه للصيانة لمدة 3 أشهر لعلاج المستطيل الأخضر الذي حدث له تهالك تام للعشب من كثرة المباريات خلال السنوات الأخيرة مع عمل شبكة صرف جديدة بالإضافة لتركيب أرضية جديدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
كريم-بنزيما (2)

رد قوي من بنزيما على رئيس الاتحاد الفرنسي

رد كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، على تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي هاجم فيها مهاجم المرينجي، حول عودته للعب مع منتخب الديوك مجددا. وكتب بنزيما في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل: "اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية"، وأكمل الدولي الفرنسي: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".
كريم-بنزيما (1)

رئيس الاتحاد الفرنسي: مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت

كشف نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن أن كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد لن ينضم لمنتخب الديوك نهائيًّا، وتأتي التصريحات على الرغم من تأكيد لو جريت على موهبة بنزيما. وقال لو جريت في تصريحات لراديو مونت كارلو: "بنزيما لاعب جيد جدًّا، لم أنتقد مستواه أبدًا، هو يثبت ذلك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، إنه أفضل لاعب فى مركزه، لكن مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت". وعلى الجانب الآخر طالب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ولاعب منتخب فرنسا الأسبق فى تصريحات سابقة بعودة كريم بنزيما لصفوف منتخب الديوك.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]