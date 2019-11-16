غلق ستاد الجيش ببرج العرب لمدة ثلاثة أشهر

تحرير:أحمد سعيد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

ستاد برج العرب

تقرر إغلاق ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، للصيانة، بسبب سوء حالة أرضية الملعب، التي ظهرت بشكل متهالك خلال مباراة منتخب الوطنى الأول ضد منتخب كينيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021. وقرر مسؤولو الملعب إغلاقه للصيانة لمدة 3 أشهر لعلاج المستطيل الأخضر الذي حدث له تهالك تام للعشب من كثرة المباريات خلال السنوات الأخيرة مع عمل شبكة صرف جديدة بالإضافة لتركيب أرضية جديدة.

وتحمل مسؤولو ملعب برج العرب بالإسكندرية خلال السنوات الماضية، الكثير من المباريات على أرض الملعب وتدريبات الفرق والمنتخبات، للحفاظ على استمرارية البطولات. وخاض المنتخب الوطني الأول خلال العامين الماضيين على الملعب كل المباريات الهامة مثل تصفيات كأس العالم ومباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا،