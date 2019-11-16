رياضة

غلق ستاد الجيش ببرج العرب لمدة ثلاثة أشهر

تحرير:أحمد سعيد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
ستاد برج العرب
ستاد برج العرب
تقرر إغلاق ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، للصيانة، بسبب سوء حالة أرضية الملعب، التي ظهرت بشكل متهالك خلال مباراة منتخب الوطنى الأول ضد منتخب كينيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021. وقرر مسؤولو الملعب إغلاقه للصيانة لمدة 3 أشهر لعلاج المستطيل الأخضر الذي حدث له تهالك تام للعشب من كثرة المباريات خلال السنوات الأخيرة مع عمل شبكة صرف جديدة بالإضافة لتركيب أرضية جديدة.
وتحمل مسؤولو ملعب برج العرب بالإسكندرية خلال السنوات الماضية، الكثير من المباريات على أرض الملعب وتدريبات الفرق والمنتخبات، للحفاظ على استمرارية البطولات. وخاض المنتخب الوطني الأول خلال العامين الماضيين على الملعب كل المباريات الهامة مثل تصفيات كأس العالم ومباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا،
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ألمانيا وهولندا يتأهلان إلى نهائيات أمم أوروبا

نجح المنتخب الألماني، في حصد بطاقة التأهل لبطولة أمم أوروبا، أمام نظيره بيلاروسيا، بأربع أهداف نظية، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من عمر تصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك، وسجل أهداف الماكينات كل من ماثياس جينتير فى الدقيقة 41، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وتوني كروس بواقع هدفين فى الدقيقة 55 و83 من عمر المباراة، وحصد المنتخب الألماني بطاقة التأهل بعد وصوله للنقطة 18 على رأس المجموعة،
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مران المنتخب الأولمبي.. تدريب الحراس على سرعة رد الفعل

استأنف المنتخب الأولمبي مرانه الجماعي، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، بعد التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، واشتمل المران على ثلاث فقرات، بدأت بالإحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات جزاء، وعقد شوقي غريب المدير الفني، محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.. وتصطدم مصر بجنوب إفريقيا على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، ويعبر الفائز مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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صحيفة إسبانية تكشف حقيقة تمثيل بنزيما لمنتخب الجزائر

علقت صحيفة آس الإسبانية على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، التي أشار خلالها إلى إمكانية اللعب لمنتخب آخر غير الذى يحمل جنسيته حيث كتب ردًّا على رئيس الاتحاد الفرنسي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل: "اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية"، وأكمل الدولي الفرنسي: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".
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كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
حسين الشحات

مصدر يكشف آخر تطورات إصابة حسين الشحات

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أشعة على قدمه مساء اليوم الخميس، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام ليبيريا، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
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التجنيد يبعد أيمن أشرف عن معسكر الأهلي

غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
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الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة محمد محمود

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر في مران اليوم، والتي غادر على أثرها التدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة وفقًا لرؤية خالد محمود، طبيب الفريق، الذي طلبها على الفور بعد خروج اللاعب من المران. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود، طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية؛ للخضوع للفحص الطبي.
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