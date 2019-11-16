300 ألف شاب من 196 دولة يسجلون في منتدى شباب العالم
تحرير:أ.ش.أ
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
منتدى شباب العالم
أعلنت إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت، غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى في نسخته الثالثة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذكرت مصادر إدارة المنتدى أنه تقرر أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى القادمة، التي ينظمها المنتدى على مدار العام.
وكانت إدارة المنتدى قد مدت فترة التسجيل خمسة أيام إضافية، نظرا للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام.وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى زيادة كبيرة في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام، إلى 300 ألف شاب وفتاة
وكانت إدارة المنتدى قد مدت فترة التسجيل خمسة أيام إضافية، نظرا للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام.
وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى زيادة كبيرة في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام، إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة من مختلف أنحاء العالم، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.
وبدأت فكرة منتدى شباب العالم، بمبادرة مجموعة من الشباب المصري في 25 أبريل 2017، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، إذ اقترحوا إجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
وعُقد المنتدى العالمي لأول مرة في نوفمبر 2017، بمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
ويشارك في المنتدى، مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.