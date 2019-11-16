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300 ألف شاب من 196 دولة يسجلون في منتدى شباب العالم

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
أعلنت إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت، غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى في نسخته الثالثة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذكرت مصادر إدارة المنتدى أنه تقرر أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى القادمة، التي ينظمها المنتدى على مدار العام.
وكانت إدارة المنتدى قد مدت فترة التسجيل خمسة أيام إضافية، نظرا للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام.وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى زيادة كبيرة في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام، إلى 300 ألف شاب وفتاة
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