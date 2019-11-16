مران المنتخب الأولمبي.. تدريب الحراس على سرعة رد الفعل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

تدريب الفراعنة

استأنف المنتخب الأولمبي مرانه الجماعي، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، بعد التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، واشتمل المران على ثلاث فقرات، بدأت بالإحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات جزاء، وعقد شوقي غريب المدير الفني، محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.. وتصطدم مصر بجنوب إفريقيا على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، ويعبر الفائز مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وفي الوقت نفسه، يقوم الجهاز الطبي بقيادة أيمن زين طبيب المنتخب، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد صلاح أخصائي التأهيل، بالعمل المتواصل من أجل تجهيز اللاعبين قبل مباراة الثلاثاء، وتلاشي الإصابات العضيلة. وكان شوقي غريب، قد عقد اجتماعا بالجهاز المعاون كاملا عقب التأهل، وحدد مهام كل فريق سواء فني