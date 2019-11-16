رياضة

مران المنتخب الأولمبي.. تدريب الحراس على سرعة رد الفعل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
تدريب الفراعنة
تدريب الفراعنة
استأنف المنتخب الأولمبي مرانه الجماعي، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، بعد التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، واشتمل المران على ثلاث فقرات، بدأت بالإحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات جزاء، وعقد شوقي غريب المدير الفني، محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.. وتصطدم مصر بجنوب إفريقيا على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، ويعبر الفائز مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وفي الوقت نفسه، يقوم الجهاز الطبي بقيادة أيمن زين طبيب المنتخب، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد صلاح أخصائي التأهيل، بالعمل المتواصل من أجل تجهيز اللاعبين قبل مباراة الثلاثاء، وتلاشي الإصابات العضيلة. وكان شوقي غريب، قد عقد اجتماعا بالجهاز المعاون كاملا عقب التأهل، وحدد مهام كل فريق سواء فني
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منتخب ألمانيا

ألمانيا وهولندا يتأهلان إلى نهائيات أمم أوروبا

نجح المنتخب الألماني، في حصد بطاقة التأهل لبطولة أمم أوروبا، أمام نظيره بيلاروسيا، بأربع أهداف نظية، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من عمر تصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك، وسجل أهداف الماكينات كل من ماثياس جينتير فى الدقيقة 41، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وتوني كروس بواقع هدفين فى الدقيقة 55 و83 من عمر المباراة، وحصد المنتخب الألماني بطاقة التأهل بعد وصوله للنقطة 18 على رأس المجموعة،
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غلق ستاد الجيش ببرج العرب لمدة ثلاثة أشهر

تقرر إغلاق ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، للصيانة، بسبب سوء حالة أرضية الملعب، التي ظهرت بشكل متهالك خلال مباراة منتخب الوطنى الأول ضد منتخب كينيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021. وقرر مسؤولو الملعب إغلاقه للصيانة لمدة 3 أشهر لعلاج المستطيل الأخضر الذي حدث له تهالك تام للعشب من كثرة المباريات خلال السنوات الأخيرة مع عمل شبكة صرف جديدة بالإضافة لتركيب أرضية جديدة.
كريم-بنزيما-ريال-مدريد

صحيفة إسبانية تكشف حقيقة تمثيل بنزيما لمنتخب الجزائر

علقت صحيفة آس الإسبانية على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، التي أشار خلالها إلى إمكانية اللعب لمنتخب آخر غير الذى يحمل جنسيته حيث كتب ردًّا على رئيس الاتحاد الفرنسي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل: "اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية"، وأكمل الدولي الفرنسي: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".
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جنوب إفريقيا - نيجيريا

جنوب إفريقيا تضرب موعدًا مع منتخب مصر الأولمبي

تعادل المنتخب الجنوب إفريقي الأولمبي، مع نظيره النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ليحتل الأولاد المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر، ويضرب موعدًا مع المنتخب الوطني الأولمبي بالدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع أمام غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
غانا - الكاميرون (2)

مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
منتخب مصر الأولمبي

مصر تبحث عن حسم بطاقة نصف النهائي عبر بوابة غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
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