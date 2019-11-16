رياضة

ألمانيا وهولندا يتأهلان إلى نهائيات أمم أوروبا

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
نجح المنتخب الألماني، في حصد بطاقة التأهل لبطولة أمم أوروبا، أمام نظيره بيلاروسيا، بأربع أهداف نظية، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من عمر تصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك، وسجل أهداف الماكينات كل من ماثياس جينتير فى الدقيقة 41، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وتوني كروس بواقع هدفين فى الدقيقة 55 و83 من عمر المباراة، وحصد المنتخب الألماني بطاقة التأهل بعد وصوله للنقطة 18 على رأس المجموعة،
ويأتي بعده هولندا برصيد 16 نقطة، أيرلندا برصيد 13 نقطة وبيلاروسيا برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل إستونيا القائمة برصيد نقطة وحيدة. وسقط منتخب هولندا فى فخ التعادل السلبي أمام إيرلندا الشمالية، وعلى الرغم من التعادل، لكن منتخب الطواحين تأهل هو الآخر لنهائيات أمم أوروبا. وفي نفس الجولة، نجح المنتخب الكرواتي
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مران المنتخب الأولمبي.. تدريب الحراس على سرعة رد الفعل

استأنف المنتخب الأولمبي مرانه الجماعي، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، بعد التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، واشتمل المران على ثلاث فقرات، بدأت بالإحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات جزاء، وعقد شوقي غريب المدير الفني، محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.. وتصطدم مصر بجنوب إفريقيا على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، ويعبر الفائز مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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غلق ستاد الجيش ببرج العرب لمدة ثلاثة أشهر

تقرر إغلاق ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، للصيانة، بسبب سوء حالة أرضية الملعب، التي ظهرت بشكل متهالك خلال مباراة منتخب الوطنى الأول ضد منتخب كينيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021. وقرر مسؤولو الملعب إغلاقه للصيانة لمدة 3 أشهر لعلاج المستطيل الأخضر الذي حدث له تهالك تام للعشب من كثرة المباريات خلال السنوات الأخيرة مع عمل شبكة صرف جديدة بالإضافة لتركيب أرضية جديدة.
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صحيفة إسبانية تكشف حقيقة تمثيل بنزيما لمنتخب الجزائر

علقت صحيفة آس الإسبانية على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، التي أشار خلالها إلى إمكانية اللعب لمنتخب آخر غير الذى يحمل جنسيته حيث كتب ردًّا على رئيس الاتحاد الفرنسي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل: "اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية"، وأكمل الدولي الفرنسي: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".
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منتخب بلجيكا

منتخب بلجيكا يضرب روسيا برباعية في تصفيات يورو 2020

نجح المنتخب البلجيكي فى إسقاط نظيره الروسي، بأربعة أهداف لهدف، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب كريستوفسكي، وجاءت المباراة فى الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كل من تورجان هازارد فى الدقيقة الـ19 وإدين هازارد بواقع هدفين فى الدقيقة الـ33 و الـ40، وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ72، وبهذا الفوز يتربع المنتخب البلجيكي على عرش صدارة مجموعته برصيد 27 نقطة، بينما يتوقف رصيد روسيا عند 21 نقطة.
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
ايطاليا‎

مانشيني يتغنى بلاعبيه بعد قهر البوسنة

أعرب روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، عن رضاه التام عن المستوى الذي قدمه لاعبوه في التغلب أمس على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال مانشيني، خلال تصريحات لشبكة "راي سبورت": "إنه لأمر سار بالنسبة لي، لأنه سيكون من الكذب قول إن تجاوز الرقم القياسي، المسجل باسم الأسطورة فيتوريو بوزو، ليس بالأمر السعيد.. نحن سعداء"، وكان المدرب التاريخي لإيطاليا، بوزو، قد حقق 9 انتصارات متتالية مع الآزوري، عام 1939.
اسبانيا‎

أرقام من اكتساح إسبانيا لمالطا في تصفيات اليورو

واصلت إسبانيا عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد اكتساحها أمس مالطا بسباعية نظيفة، وسجل أهداف إسبانيا 7 لاعبين مختلفين هم: ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85)، وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف بمباراة واحدة عبر 7 لاعبين مختلفين، وأشارت شبكة "أوبتا"، إلى أن باو توريس سجل خامس أسرع هدف للاعب بديل في التصفيات على الأقل منذ عام 2006.
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