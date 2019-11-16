ألمانيا وهولندا يتأهلان إلى نهائيات أمم أوروبا

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

منتخب ألمانيا

نجح المنتخب الألماني، في حصد بطاقة التأهل لبطولة أمم أوروبا، أمام نظيره بيلاروسيا، بأربع أهداف نظية، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من عمر تصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك، وسجل أهداف الماكينات كل من ماثياس جينتير فى الدقيقة 41، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وتوني كروس بواقع هدفين فى الدقيقة 55 و83 من عمر المباراة، وحصد المنتخب الألماني بطاقة التأهل بعد وصوله للنقطة 18 على رأس المجموعة،

ويأتي بعده هولندا برصيد 16 نقطة، أيرلندا برصيد 13 نقطة وبيلاروسيا برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل إستونيا القائمة برصيد نقطة وحيدة. وسقط منتخب هولندا فى فخ التعادل السلبي أمام إيرلندا الشمالية، وعلى الرغم من التعادل، لكن منتخب الطواحين تأهل هو الآخر لنهائيات أمم أوروبا. وفي نفس الجولة، نجح المنتخب الكرواتي