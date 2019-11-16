نتنياهو: تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على العرب «أسوأ كارثة»

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بيني جانتز زعيم تحالف أزرق أبيض، سيشكل حكومة أقلية، وإن هذا أمر مفروغ منه، جاء ذلك مع تأكيد تحالف أزرق أبيض بأن حكومة "تصريف أعمال" يمكن أن تكون خطوة مؤقتة على الطريق صوب ائتلاف أكبر، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن نتنياهو قال أمام وزراء وأعضاء الكنيست في حزب الليكود، في "حوار طارئ" اليوم السبت، إنه علم بشكل مؤكد بأن تحالف أزرق أبيض يسعى لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة "الأحزاب العربية".

وأضافت الصحيفة، أن جانتز يجتمع حاليا مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين لمناقشة جهود بناء ائتلاف حكومي قبيل الموعد النهائي المحدد مساء الأربعاء المُقبل لتشكيل حكومة قبل انتهاء تفويضه. وأكد نتنياهو: "نحن نقف أمام وضع خطير لم نواجهه من قبل في إسرائيل، المضي قدما نحو إجراء انتخابات ثالثة سوف يكون