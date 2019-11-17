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أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1464 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 657 جنيهًا.عيار 24: 751 جنيهًا.عيار 18: 563 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5256 جنيها.سعر الأوقية: 1464 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل
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السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

1.3 مليون سفينة عابرة بقناة السويس منذ افتتاحها للملاحة العالمية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد احتفالية الهيئة، بمناسبة مرور 100 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، وحضر الاحتفالية كلا من السفير الفرنسي والسفير البقمي، والسفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري الشئون الخارجية، والأمير حسين طوسون، وعدد من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية وخبراء النقل البحري، وأعضاء جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس.
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجان الأصول والخصوم بعدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر اليوم، الأحد، لبحث أسعار الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.5% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. وقرر كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
وزير-الماليه

معيط: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصفين الثانى والثالث لتولى المواقع القيادية جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة فى صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر 2030».
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 16 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1464 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1451 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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