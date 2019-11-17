البنوك تحسم اليوم سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

البنوك

تجتمع لجان الأصول والخصوم بعدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر اليوم، الأحد، لبحث أسعار الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.5% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. وقرر كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.

وقرر بنك الاستثمار القومي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام، التي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري، ليصل سعر العائد إلى 13.75% بدلًا من 14.75% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد.وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع اليوم لبحث خفض الفائدة على حساب