رياضة

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
وفي المجموعة الأولى حسمت الأمور بتأهل كل من إنجلترا والتشيك، وستكون المباريات الختامية اليوم عندما تستقبل كوسوفو نظيرتها إنجترا على ملعب فاديل فوكري ستاديوم في تمام الساعة السابعة مساء، بينما ترحل التشيك لمواجهة بلغاريا على ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم في نفس الموعد، وضمنت كوسوفو التأهل إلى الملحق. كما
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هازارد

هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".
عمار-حمدى

اتجاه لإعادة عمار حمدي للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لإعادة عمار حمدي للتشكيل الأساسي للفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت (23 سنة)، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكان اللاعب غاب عن لقاء المنتخب أمام الكاميرون في الجولة الثالثة للدور الأول بالبطولة بسبب حصوله على إنذارين. واشترك إمام عاشور لاعب المنتخب بدلا من عمار أمام الكاميرون.
سواريز (1)

برشلونة: أخبرنا سواريز برغبتنا في ضم مهاجم جديد

أشار الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، إلى إبلاغ الإدارة للاعب الفريق لويس سواريز، بعزمهم على التعاقد مع مهاجم جديد، وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتعامل بشفافية مع اللاعبين. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد، لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذه القرار لأنه يريد الأفضل للفريق، يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز".
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رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
ايطاليا‎

مانشيني يتغنى بلاعبيه بعد قهر البوسنة

أعرب روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، عن رضاه التام عن المستوى الذي قدمه لاعبوه في التغلب أمس على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال مانشيني، خلال تصريحات لشبكة "راي سبورت": "إنه لأمر سار بالنسبة لي، لأنه سيكون من الكذب قول إن تجاوز الرقم القياسي، المسجل باسم الأسطورة فيتوريو بوزو، ليس بالأمر السعيد.. نحن سعداء"، وكان المدرب التاريخي لإيطاليا، بوزو، قد حقق 9 انتصارات متتالية مع الآزوري، عام 1939.
اسبانيا‎

أرقام من اكتساح إسبانيا لمالطا في تصفيات اليورو

واصلت إسبانيا عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد اكتساحها أمس مالطا بسباعية نظيفة، وسجل أهداف إسبانيا 7 لاعبين مختلفين هم: ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85)، وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف بمباراة واحدة عبر 7 لاعبين مختلفين، وأشارت شبكة "أوبتا"، إلى أن باو توريس سجل خامس أسرع هدف للاعب بديل في التصفيات على الأقل منذ عام 2006.
ايطاليا‎

إسبانيا وإيطاليا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

تتواصل اليوم الجمعة مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها مالطا على ملعب رامون دي كارانزا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتذيل مالطة الترتيب برصيد 3 نقاط. وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل السويد الثانية برصيد 15 نقطة، لمواجهة رومانيا الثالثة برصيد 14 نقطة على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتاج السويد للفوز لضمان التأهل رسميًّا لليورو.
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