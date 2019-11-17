البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

كريستيانو رونالدو

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وفي المجموعة الأولى حسمت الأمور بتأهل كل من إنجلترا والتشيك، وستكون المباريات الختامية اليوم عندما تستقبل كوسوفو نظيرتها إنجترا على ملعب فاديل فوكري ستاديوم في تمام الساعة السابعة مساء، بينما ترحل التشيك لمواجهة بلغاريا على ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم في نفس الموعد، وضمنت كوسوفو التأهل إلى الملحق. كما

وفي المجموعة الأولى حسمت الأمور بتأهل كل من إنجلترا والتشيك، وستكون المباريات الختامية اليوم عندما تستقبل كوسوفو نظيرتها إنجترا على ملعب فاديل فوكري ستاديوم في تمام الساعة السابعة مساء، بينما ترحل التشيك لمواجهة بلغاريا على ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم في نفس الموعد، وضمنت كوسوفو التأهل إلى الملحق.



كما حسمت الأمور أيضًا في المجموعة الثامنة بتأهل فرنسا وتركيا للنهائيات ووصول أيسلندا إلى الملحق، وستكون ختام مباريات تلك المجموعة عندما ترحل فرنسا لمواجهة ألبانيا على ملعب كمال ستافا في تمام الساعة 9:45 مساء.



كما ترحل تركيا لمواجهة أندورا على الملعب الوطني في تمام الساعة 9:45 مساء، وبدورها تستقبل مولدوفت نظيرتها أيسلندا في نفس الموعد على ملعب زيمبرو.