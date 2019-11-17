رياضة

العلامة الكاملة هدف السنغال ونيجيريا في تصفيات الكان

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
السنغال
السنغال
تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، والذي سيقام في الكاميرون، وذلك عندما ترحل السنغال وصيفة إفريقيا لمواجهة إسواتيني في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل السنغال المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، وتتذيل إسواتيني الترتيب دون رصيد من النقاط، وفي نفس المجموعة ترحل غينيا بيساو المتصدرة برصيد 3 نقاط لمواجهة الكونغو صاحبة المركز الثالث دون رصيد من النقاط في تمام الساعة السادسة مساء.
ومن جانبها ترحل نيجيريا لمواجهة ليسوتو في تمام الساعة السادسة مساء، وتتصدر نيجيريا الترتيب برصيد 3 نقاط، وتتواجد ليسوتو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة. أما الكاميرون فسترحل لمواجة رواندا في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل الكاميرون المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة، بينما تتذيل
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هازارد

هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".
عمار-حمدى

اتجاه لإعادة عمار حمدي للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لإعادة عمار حمدي للتشكيل الأساسي للفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت (23 سنة)، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكان اللاعب غاب عن لقاء المنتخب أمام الكاميرون في الجولة الثالثة للدور الأول بالبطولة بسبب حصوله على إنذارين. واشترك إمام عاشور لاعب المنتخب بدلا من عمار أمام الكاميرون.
سواريز (1)

برشلونة: أخبرنا سواريز برغبتنا في ضم مهاجم جديد

أشار الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، إلى إبلاغ الإدارة للاعب الفريق لويس سواريز، بعزمهم على التعاقد مع مهاجم جديد، وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتعامل بشفافية مع اللاعبين. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد، لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذه القرار لأنه يريد الأفضل للفريق، يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز".
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غانا - الكاميرون (2)

مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
زامبيا - جنوب إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.
ناصر ماهر (1)

المنتخب الأولمبي يعلن تفاصيل إصابة ناصر ماهر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، تفاصيل إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفراعنة، والمعار من صفوف النادي الأهلي إلى فريق سموحة. وتعرض منتخب مصر الأولمبي لضربة مبكرة في لقاء مالي، على استاد القاهرة، مساء أمس الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث غادر ناصر ماهر، ملعب المباراة بعد مرور 11 دقيقة بسبب الإصابة، واضطر شوقي غريب لإجراء تغيير مبكر بنزول عمار حمدي بعد مرور 14 دقيقة على حساب ماهر، ليدخل الأخير في نوبة بكاء أثناء استبداله.
ناصر ماهر (2)

تعليق صادم من رئيس سموحة على إصابة ناصر ماهر

علق محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على إصابات نجوم الأمواج الزرقاء، مع المنتخب الوطني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت. وتعرض منتخب مصر الأولمبي لضربة مبكرة في لقاء مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث غادر ناصر ماهر لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي، المعار من صفوف الأهلي إلى فريق سموحة، ملعب المباراة بعد مرور 11 دقيقة بسبب الإصابة، واضطر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، لإجراء تغيير مبكر بنزول عمار حمدي بعد مرور 14 دقيقة على حساب ماهر، ليدخل الأخير في نوبة بكاء أثناء استبداله.
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