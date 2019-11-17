العلامة الكاملة هدف السنغال ونيجيريا في تصفيات الكان

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

السنغال

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، والذي سيقام في الكاميرون، وذلك عندما ترحل السنغال وصيفة إفريقيا لمواجهة إسواتيني في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل السنغال المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، وتتذيل إسواتيني الترتيب دون رصيد من النقاط، وفي نفس المجموعة ترحل غينيا بيساو المتصدرة برصيد 3 نقاط لمواجهة الكونغو صاحبة المركز الثالث دون رصيد من النقاط في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن جانبها ترحل نيجيريا لمواجهة ليسوتو في تمام الساعة السادسة مساء، وتتصدر نيجيريا الترتيب برصيد 3 نقاط، وتتواجد ليسوتو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة. أما الكاميرون فسترحل لمواجة رواندا في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل الكاميرون المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة، بينما تتذيل