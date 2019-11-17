استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

استشهاد - أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أثناء مطاردة سيارته في القدس. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أصيب إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، ولم تعرف هويته بعد.

وبرر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية عملية القتل وإطلاق النار صوب السيارة بالقول "إنه وخلال نشاط لقوات الشرطة ضد خلية سارقي سيارات في القدس، لاحظ أفراد الشرطة عملية سرقة 3 مركبات، وخلال مطاردة شرطية للمشتبهين قام أحد السائقين بتشكيل خطر على حياة أفراد الشرطة ومستخدمي الطريق وخلال المطاردة قام أفراد الشرطة