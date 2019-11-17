البرازيل تصطدم بالمكسيك في نهائي مونديال الناشئين

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

البرازيل

تختتم اليوم الأحد فعاليات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والمقام حاليًا في البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب المكسيك في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب فالمير بيزيراو، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بالتغلب على كل من كندا (4-1) وعلى نيوزيلندا (3-0) وعلى أنجولا 2-0، وتغلبت في دور الـ16 على تشيلي (3-2)، وتخطت إيطاليا في ربع النهائي (2-0)، قبل أن تطيح بفرنسا في نصف النهائي بنتيجة (3-2).

أما المكسيك فحلت ثالثة في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بالتعادل مع باراجواي 0-0 والخسارة من إيطاليا 2-1، قبل التغلب على جزر سليمان 8-0، وتغلبت في دور الـ16 على اليابان 2-0، وفي ربع النهائي على كوريا الجنوبية 1-0، قبل تخطي عقبة هولندا في نصف النهائي بركلات الترجيح. وشاركت المكسيك في البطولة 14 مرة

أما المكسيك فحلت ثالثة في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بالتعادل مع باراجواي 0-0 والخسارة من إيطاليا 2-1، قبل التغلب على جزر سليمان 8-0، وتغلبت في دور الـ16 على اليابان 2-0، وفي ربع النهائي على كوريا الجنوبية 1-0، قبل تخطي عقبة هولندا في نصف النهائي بركلات الترجيح.



وشاركت المكسيك في البطولة 14 مرة من قبل، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في بيرو عام 2005، كما توجت باللقبعلى أرضها في عام 2011.



أما البرازيل فشاركت في البطولة 17 مرة من قبل، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 3 مرات في مصر عام 1997 وفي نيوزيلندا عام 1999 وأخيرًا في فنلندا عام 2003.



وهذه هي المرة الثانية التي يتواجه فيها المنتخبان في النهائي، حيث تغلبت المكسيك على البرازيل بثلاثية نظيفة في نهائية نسخة 2005.