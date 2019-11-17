«شهيد الشهامة وزوجة شادي محمد» في محاكمات الأحد

المتهم محمد راجح نهر إحدى الفتيات فى الشارع وحاول التعدى عليها فتصدى له محمود البنا بما دفع المتهم لاصطحاب أصدقاءه وقتلوا "محمود" وتركوه غارقا فى دمائه

تحرير:سماح عوض الله ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

مقر محاكمة راجح - أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، بعدما أثبتت المحكمة بالجلسة السابقة أن تاريخ ميلاده هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث، واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثانى الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات فى الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل