جريمة

«شهيد الشهامة وزوجة شادي محمد» في محاكمات الأحد

المتهم محمد راجح نهر إحدى الفتيات فى الشارع وحاول التعدى عليها فتصدى له محمود البنا بما دفع المتهم لاصطحاب أصدقاءه وقتلوا "محمود" وتركوه غارقا فى دمائه
تحرير:سماح عوض الله ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
مقر محاكمة راجح - أرشيفية
مقر محاكمة راجح - أرشيفية
تنظر محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، بعدما أثبتت المحكمة بالجلسة السابقة أن تاريخ ميلاده هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث، واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية.
كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثانى الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات فى الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل
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حملة-اشغالات-

رفع 1406 حالات تعد وإزالة 358 إعلانا مخالفا بالجيزة

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز (الأهرام – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال – المنطقة الأثرية - منشأة القناطر - أبو النمرس) بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة.
قوات-الشرطة (2)

سقوط 32 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

ضبط 72 قضية تموينية متنوعة و21 مخبزا مخالفا بالجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وعناصر خطرة بالطالبية

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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محاكمة محمد راجح

وصول مرتضى منصور جلسة محاكمة قاتل «شهيد الشهامة»

وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الأحد، إلى مقر مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحضور مع والد "محمود البنا" في ثالث جلسات المتهمين في القضية المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة"، والمتهم فيها "محمد "شرف عبد الغنى راجح" وثلاثة آخرين محبوسين، واتهامهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ورفض مرتضى منصور الأداء بأى تصريحات إلا عقب الخروج من الجلسة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية.
محمود البنا

جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما

كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة. كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
محاكمة محمد راجح

«مقتل شهيد الشهامة وطالب الرحاب» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
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