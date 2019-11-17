«شهيد الشهامة وزوجة شادي محمد» في محاكمات الأحد

المتهم محمد راجح نهر إحدى الفتيات فى الشارع وحاول التعدى عليها فتصدى له محمود البنا بما دفع المتهم لاصطحاب أصدقاءه وقتلوا "محمود" وتركوه غارقا فى دمائه
تنظر محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، بعدما أثبتت المحكمة بالجلسة السابقة أن تاريخ ميلاده هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث، واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية.
كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثانى الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات فى الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل
كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثانى الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات فى الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا فى دمائه.
زوجة شادي محمد
تنظر محكمة جنح أول مدينة نصر، أولى جلسات محاكمة زوجة لاعب النادي الأهلي السابق شادى محمد، لاتهامها بسرقته.
كان شادي محمد، اتتهم، زوجته وأشقائها الثلاثة بسرقة 450 ألف جنيه من شقته، فضلا عن هدايا وميداليات وكؤوس قيمة كان قد تحصل عليها خلال ممارسته كرة القدم، ومن بينها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك يوم الأربعاء 24 يوليو الماضي، معقبًا على ما حدث معه: "معرفش عملوا كدا ليه، وضيعوا شقى عمري.. والسرقة تمت أثناء قضائي إجازة صيفية مع أولادي بأحد المنتجعات بالعين السخنة".
ونفت زوجة "شادي" سرقة شقته، مشيرة إلى أن بلاغ زوجها ضدها «كيدي لإجبارها على التنازل عن دعوى الطلاق التي رفعتها ضده».
تصويت أعضاء الأهلي
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبد الله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، طالبا فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.
وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري في القاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كل حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.
وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي؛ للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كل حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.
وتابعت الدعوى بأن مجلس إدارة النادي الأهلي دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، والتي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.
وأعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخصوصًا المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.