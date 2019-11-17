وصول مرتضى منصور جلسة محاكمة قاتل «شهيد الشهامة»
تحرير:التحرير
١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
محاكمة محمد راجح
وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الأحد، إلى مقر مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحضور مع والد "محمود البنا" في ثالث جلسات المتهمين في القضية المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة"، والمتهم فيها "محمد "شرف عبد الغنى راجح" وثلاثة آخرين محبوسين، واتهامهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ورفض مرتضى منصور الأداء بأى تصريحات إلا عقب الخروج من الجلسة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية.
ووافق والد البنا، على انضمام المستشار مرتضى منصور لهيئة الدفاع عن محمود بعد رغبة الناس ومطالب شعبية، قائلًا: "كلمني وطلبت منه يحاول يغير وضع قانون الطفل الحالي علشان الأجيال الجاية".تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية،
ووافق والد البنا، على انضمام المستشار مرتضى منصور لهيئة الدفاع عن محمود بعد رغبة الناس ومطالب شعبية، قائلًا: "كلمني وطلبت منه يحاول يغير وضع قانون الطفل الحالي علشان الأجيال الجاية".
تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.
بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "محمد راجح" 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط "إسلام .ا.ا" متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا والمتهم فيها "محمد أشرف راجح" المتهم الرئيسى فى قتل "محمود البنا" والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" ومساعديه كلا من "إسلام عواد" 17 عاما، "مصطفى محمد" 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.