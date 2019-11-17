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تجاوزات «صندوق الجيش» وسر استقالة الحكومة الكويتية

وزير الدفاع الكويتي نفى ما يثار بشأن خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء، أو أن تكون الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي سببا في الاستقالة
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
الحكومة الكويتية
الحكومة الكويتية
شهدت الأسرة الحاكمة في الكويت حالة من عدم الاستقرار بعد اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، وتقدم عدد من النواب بطلب استجواب للحكومة، تمثل في استجوابين نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام وتبعها تقديم الحكومة استقالتها. وجاءت استقالة الحكومة بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة في مجلس الأمة خلال استجواب لها، كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
وكان الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد ذكر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم إلى الشيخ صباح الأحمد باستقالة الحكومة "ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري" على حد قوله. وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، الذي قبلها، وأمر الحكومة باستمرار تصريف الأعمال
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