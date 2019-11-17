تجاوزات «صندوق الجيش» وسر استقالة الحكومة الكويتية

وزير الدفاع الكويتي نفى ما يثار بشأن خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء، أو أن تكون الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي سببا في الاستقالة

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

شهدت الأسرة الحاكمة في الكويت حالة من عدم الاستقرار بعد اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، وتقدم عدد من النواب بطلب استجواب للحكومة، تمثل في استجوابين نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام وتبعها تقديم الحكومة استقالتها. وجاءت استقالة الحكومة بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة في مجلس الأمة خلال استجواب لها، كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

وكان الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد ذكر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم إلى الشيخ صباح الأحمد باستقالة الحكومة "ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري" على حد قوله. وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، الذي قبلها، وأمر الحكومة باستمرار تصريف الأعمال

وكان الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد ذكر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم إلى الشيخ صباح الأحمد باستقالة الحكومة "ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري" على حد قوله.

وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، الذي قبلها، وأمر الحكومة باستمرار تصريف الأعمال إلى حين تشكيل وزارة جديدة.

وترددت شائعات حول وجود خلافات شخصية بين وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وبين أعضاء مجلس الوزراء.

ورجع مراقبون سبب الاستقالة إلى انعدام الانسجام بين أعضاء الحكومة، وهو ما انعكس تأثيره في مواجهة الاستجوابات الأخيرة، بحسب "الشرق الأوسط".

سبب الاستقالة

وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح كشف أمس عن الأسباب الحقيقية لتقديم الحكومة استقالتها، نافيا ما يثار بشأن خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء، أو أن تكون الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي سببا في الاستقالة.

وقال وزير الدفاع، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أيضا، إن سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به".

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الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح كشف أيضا أنه أبلغ النائب العام بهذه التجاوزات والمتسببين بها، موضحا تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

كما أفاد وزير الدفاع أن التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه حقيبة وزارة الدفاع. كاشفا عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكدا أن هذه القضية التي سرعت استقالة الحكومة السابقة قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017.



كما أكد أنه وجه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل، وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، واتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها.

إلا أنه لم يتلق أية إجابات تمحو "شبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي".

الجراح يرفض الاتهامات

إلا أنه سرعان ما رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، تصريحات وزير الدفاع ، حيث أصدر بيانا، رفض فيه "ما أثير من اتهامات وطعن بذمته المالية دون دليل"، مؤكدا أنه "على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته"، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال خالد الجراح في بيانه: "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء".

وأضاف "صندوق الجيش وحساباته تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها".

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واستطرد قائلا: "هنا أود التأكيد أنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع، لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم أخرجها عن النشاط المنشأة من أجله".



الجراح اتهم وزير الدفاع الكويتي بأنه "تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات بعد استقالة الحكومة، رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر، مما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها" وفقا لـ"سكاي نيوز".

اجتماع مرتقب

وترددت أنباء عن اجتماع مرتقب لأسرة الصباح لتطويق الخلاف بين أقطاب بارزين في الأسرة وأعضاء في الحكومة المستقيلة هم: رئيس مجلس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.



من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، أنه لا نية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، مشيرا إلى عدم تسلمه رسميا استقالة الحكومة.



الغانم أشار خلال تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، إلى أنه أوصل أول من أمس رسالة إلى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب بأن "المشكلة تكمن في عدم تجانس الفريق الحكومي، وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق متجانس".

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والحكومة المستقيلة، التي ولدت في ديسمبر 2017 هي الحكومة الـ35 في تاريخ الكويت منذ عام 1962. والحكومة السابعة التي يرأسها جابر المبارك الحمد الصباح البالغ من العمر (74 عاما)، حيث تولى رئاسة الحكومة الكويتية منذ عام 2011.