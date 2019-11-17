الشرطة تضبط 6 متهمين بمضايقة السياح في الأهرامات

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

أهرامات الجيزة

شنت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى بقيادة العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، وتم خلالها القبض على 6 حالات اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان؛ لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى بقيادة العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، وتم خلالها القبض على 6 حالات اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان؛ لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية بقيادة اللواء أحمد قنديل مدير إدارة شرطة المرافق من رفع إشغالات تمثلت في (2 خلاطة- 3 موازين – 5 استاندات - 10 ترابيزات– 3 شماسي – 10 أوتاد وسلاسل خشب)، وبلغ الإجمالي 98 مخالفة.



وتمكنت قوات الحملة من ضبط 12 قضية جنائية، والقبض على 6 متهمين بمضايقة السياح، بخلاف مخالفات دراجات نارية بدون ترخيص وسيارات مركونة.







