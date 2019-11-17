جريمة

ضبط 72 قضية تموينية متنوعة و21 مخبزا مخالفا بالجيزة

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
مباحث التموين
مباحث التموين
وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف
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سقوط برج كهرباء بأوسيم

المعاينة تستبعد الشبهة الجنائية فى سقوط برج أوسيم

انتقل فريق من نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى، وإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لشمال الجيزة، إلى موقع سقوط أجزاء من برج كهرباء ضغط عالي خلال أعمال الإحلال والتجديد له، مما تسبب فى مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين، وذلك لمعاينة مكان الحادث، وتبين أن البرج بجوار محطة كهرباء سقيل التابعة لمركز شرطة أوسيم، وهو برج حديدي ارتفاعه 25 مترًا، سقطت ألواح معدنية منه أرضًا خلال أعمال الصيانة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لبيان أوجه الخلل المتسببة فى سقوط ألواح البرج المعدني خلال أعمال الصيانة له وتحديد المسئولية الجنائية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.
عبد-الرحيم-المسمارى

الإعدام للمسماري وبراءة 30 آخرين في «حادث الواحات»

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 متهما آخرين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"حادث الواحات"، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وعناصر خطرة بالطالبية

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
خبز-عيش

ضبط 23 مخالفة في حملة تموينية على مخابز بالجيزة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خبز-عيش

مباحث التموين تتصدى لغش أصحاب المخابز في الجيزة

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خبز-عيش

خبز ناقص وغير مطابق.. 22 مخالفة في مخابز الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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