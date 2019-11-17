سقوط 32 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

حملة أمنية

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 36 قضية بينها 32 اتجارا في المواد المخدرة و4 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2290 جرام حشيش – 126 قرصا مخدرا – 520 جرام إستروكس – 125 جرام شادو – 150 جرام بودرة). وفي مجال الأسلحة

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 36 قضية بينها 32 اتجارا في المواد المخدرة و4 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2290 جرام حشيش – 126 قرصا مخدرا – 520 جرام إستروكس – 125 جرام شادو – 150 جرام بودرة).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 3 متهمين في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم فرد خرطوش محلي الصنع عيار "12 مم" وطبنجة عيار 9 مم وطلقات مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



