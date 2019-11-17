جريمة

سقوط 32 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 36 قضية بينها 32 اتجارا في المواد المخدرة و4 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2290 جرام حشيش – 126 قرصا مخدرا – 520 جرام إستروكس – 125 جرام شادو – 150 جرام بودرة). وفي مجال الأسلحة
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سقوط برج كهرباء بأوسيم

المعاينة تستبعد الشبهة الجنائية فى سقوط برج أوسيم

انتقل فريق من نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى، وإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لشمال الجيزة، إلى موقع سقوط أجزاء من برج كهرباء ضغط عالي خلال أعمال الإحلال والتجديد له، مما تسبب فى مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين، وذلك لمعاينة مكان الحادث، وتبين أن البرج بجوار محطة كهرباء سقيل التابعة لمركز شرطة أوسيم، وهو برج حديدي ارتفاعه 25 مترًا، سقطت ألواح معدنية منه أرضًا خلال أعمال الصيانة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لبيان أوجه الخلل المتسببة فى سقوط ألواح البرج المعدني خلال أعمال الصيانة له وتحديد المسئولية الجنائية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.
عبد-الرحيم-المسمارى

الإعدام للمسماري وبراءة 30 آخرين في «حادث الواحات»

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 متهما آخرين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"حادث الواحات"، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
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الشرطة‎تامين- (1)

4 دقائق «أكشن» تلخص كواليس أسبوع الحسم (فيديو)

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد؛ لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشُرطي الفعال، وفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 29 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
كمين-شرطه-في-سيناء

القبض على 67 عنصرا إجراميا في حملة بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

القبض على 25 تاجر مخدرات و7 قطع سلاح في الجيزة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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