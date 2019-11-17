رياضة

برشلونة: أخبرنا سواريز برغبتنا في ضم مهاجم جديد

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
لويس سواريز
لويس سواريز
أشار الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، إلى إبلاغ الإدارة للاعب الفريق لويس سواريز، بعزمهم على التعاقد مع مهاجم جديد، وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتعامل بشفافية مع اللاعبين. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد، لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذه القرار لأنه يريد الأفضل للفريق، يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز".
وأكمل: "ضم لاوتارو مارتينيز؟ إنه لاعب متكامل، وأعتقد أنه يقدم مستوى رائعًا، وهو لاعب نعرفه جيدًا، ولكن هناك لاعبين آخرين لديهم جودة كبيرة". وأتم: "أعرف برشلونة جيدًا، وأعرف ما يحتاجه اللاعبون للتكيف مع اللعب هنا، ولكني أؤكد أنني لا أمنح الكثير من الاهتمام للاعب الذي يشارك في كل نهاية أسبوع (موعد إقامة
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هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".
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اتجاه لإعادة عمار حمدي للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لإعادة عمار حمدي للتشكيل الأساسي للفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت (23 سنة)، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكان اللاعب غاب عن لقاء المنتخب أمام الكاميرون في الجولة الثالثة للدور الأول بالبطولة بسبب حصوله على إنذارين. واشترك إمام عاشور لاعب المنتخب بدلا من عمار أمام الكاميرون.
البرازيل تحت 17 سنة

البرازيل تصطدم بالمكسيك في نهائي مونديال الناشئين

تختتم اليوم الأحد فعاليات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والمقام حاليًا في البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب المكسيك في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب فالمير بيزيراو، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بالتغلب على كل من كندا (4-1) وعلى نيوزيلندا (3-0) وعلى أنجولا 2-0، وتغلبت في دور الـ16 على تشيلي (3-2)، وتخطت إيطاليا في ربع النهائي (2-0)، قبل أن تطيح بفرنسا في نصف النهائي بنتيجة (3-2).
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لويس-سواريز-نجم-برشلونة

سواريز: أدين لـ لويس إنريكي بالكثير.. منحني الثقة

علق الأوروجياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، علي فترة لويس إنريكي عندما كان يقود الفريق الكتالوني . وقاد إنريكي قلعة الكتلان من موسم 2014 وحتي موسم 2017، وساهم معه في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. وتحدث سواريز للموقع الرسمي لبرشلونة، قائلًا: "تخيّلوا أن أول مباراة لي بقميص البلوجرانا كانت في ملعب سانتياجو برنابيو، لم أكن قد لعبت لفترة، شعرت بالتوتر لمجرد التفكير في ارتكاب أخطاء".
انتر ميلان

كونتي غاضب من إدارة إنتر بسبب الصفقة الضائعة

يسيطر الغضب على مدرب إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد الهزيمة التي تكبدها النيراتزوري على يد بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فرط الإنتر في تقدمه بهدفين دون رد، ليخسر أمام الفريق الألماني بنتيجة 3-2 يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فشل التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، أشعل غضب أنطونيو كونتي من إدارة إنتر ميلان.
جريزمان‎ (1)

إصابة سواريز تجبر جريزمان على مركز جديد

كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إصابة لويس سواريز لاعب فريق برشلونة، ستجبر أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالوني، على تشكيل جديد فى خط الهجوم البلوجرانا. ويخوض الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، تحديًا جديدًا خلال مواجهة سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن إصابة لويس سواريز ستجبر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على تشكيل ثلاثي جديد في خط الهجوم.
سواريز (1)

برشلونة يكشف عن إصابة سواريز وموعد عودته للملاعب

تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز، للإصابة أمس السبت، في خسارة فريقه برشلونة أمام ليفانتي بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وخرج سواريز من المباراة بعد مرور 30 دقيقة فقط من الشوط الأول، عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، وبعدها بـ8 دقائق سجل ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا من علامة الجزاء، قبل أن يعادي ليفانتي النتيجة في الدقيقة 61 عبر خوسيه كامبانيا.
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