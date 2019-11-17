رفع 1406 حالات تعد وإزالة 358 إعلانا مخالفا بالجيزة

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

شرطة المرافق

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز (الأهرام – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال – المنطقة الأثرية - منشأة القناطر - أبو النمرس) بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة.

استهدفت الحملة التي ترأسها اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق بالجيزة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة إضافة إلى ضبط الخارجين عن القانون. تحركت القوات مدعومة بتشكيلات من قاع الأمن

استهدفت الحملة التي ترأسها اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق بالجيزة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة إضافة إلى ضبط الخارجين عن القانون.



تحركت القوات مدعومة بتشكيلات من قاع الأمن المركزي وقوات إدارة الأمن وسط انتشار عناصر الشرطة السرية ورجال إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.



خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الحملة عن ضبط 1406 حالات تعدٍ متنوعة جاءت على النحو التالي (809 كراسي – 75 قلب شيشة – 36 ترابيزة – 14 ثلاجة عرض – 53 استاند حديد – 11 شمسية – 126 سيخ حديد – 23 ميزان متنوع – 230 لوح خشب – 9 أسطوانات غاز – 11 تروللي) وإزالة 358 إعلانا بدون ترخيص وتحرير 18 محضر إشغال طريق.







