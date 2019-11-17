جريمة

رفع 1406 حالات تعد وإزالة 358 إعلانا مخالفا بالجيزة

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
شرطة المرافق
شرطة المرافق
تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز (الأهرام – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال – المنطقة الأثرية - منشأة القناطر - أبو النمرس) بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة.
استهدفت الحملة التي ترأسها اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق بالجيزة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة إضافة إلى ضبط الخارجين عن القانون. تحركت القوات مدعومة بتشكيلات من قاع الأمن
اقرأ المزيد
سقوط برج كهرباء بأوسيم

المعاينة تستبعد الشبهة الجنائية فى سقوط برج أوسيم

انتقل فريق من نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى، وإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لشمال الجيزة، إلى موقع سقوط أجزاء من برج كهرباء ضغط عالي خلال أعمال الإحلال والتجديد له، مما تسبب فى مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين، وذلك لمعاينة مكان الحادث، وتبين أن البرج بجوار محطة كهرباء سقيل التابعة لمركز شرطة أوسيم، وهو برج حديدي ارتفاعه 25 مترًا، سقطت ألواح معدنية منه أرضًا خلال أعمال الصيانة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لبيان أوجه الخلل المتسببة فى سقوط ألواح البرج المعدني خلال أعمال الصيانة له وتحديد المسئولية الجنائية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.
عبد-الرحيم-المسمارى

الإعدام للمسماري وبراءة 30 آخرين في «حادث الواحات»

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 متهما آخرين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"حادث الواحات"، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 29 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
منطقه-الاهرامات

الشرطة تتصدى للباعة الجائلين في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
هيروين

بالقرب من مسكنه.. كمين أوسيم يبدد أحلام تاجر هيروين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وفي ضوء خطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكل أنواعهم، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع. م" 39 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه غير المشروع.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]