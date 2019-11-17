أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر؟

يعتبر التفاح الأخضر من الخيارات المثالية، لأنه يحتوي على نسبة أقل من السكر والكربوهيدرات، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الألياف الغذائية أكثر من الأنواع الأخرى
البحث عن الطعام الصحي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه أصبح بمنزلة هدف، يرغب فيه العديد من الأشخاص، للحفاظ على الصحة من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ومن الفواكه الصحية التي يجب استهلاكها التفاح بمختلف أنواعه، على سبيل المثال يوجد التفاح الأخضر والأحمر في كل البلاد العربية، ولكن هل تختلف القيمة الغذائية حسب كل نوع؟ أثبت خبراء التغذية أن التفاح الأخضر يحتوي على عناصر غذائية تشبه التفاح الأحمر، ولكن قد يكون أكثر فائدة منه، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
تناول تفاحة في اليوم، يجعلك لا تذهب إلى الطبيب، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول تفاحة في الصباح، ولكن أي أنواع التفاح أكثر صحة عن غيره؟ بينما الفواكه بشكل عام تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم، يعتبر التفاح من أكثر الفواكه الشائعة في فصلي الشتاء والصيف، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الألياف
تناول تفاحة في اليوم، يجعلك لا تذهب إلى الطبيب، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول تفاحة في الصباح، ولكن أي أنواع التفاح أكثر صحة عن غيره؟ بينما الفواكه بشكل عام تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم، يعتبر التفاح من أكثر الفواكه الشائعة في فصلي الشتاء والصيف، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الألياف الغذائية المهمة، ويسهل هضمه عند تناوله في أي وقت، ولا يسبب أي مشكلات متعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال، كما توجد نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحميك من نشاط الجذور الحرة، ويتميز بقيمة غذائية عالية، ترجع إلى وجود المعادن والفيتامينات المهمة، لذا يجب أولا التعرف على أنواع التفاح، لكي تحدد في النهاية أي الأنواع أكثر صحة عن غيرها.
شرب القهوة قد يقلل من إصابتك بسرطان الكبد للنصف
كل ما هو أخضر يحتوي على قيمة غذائية عالية، لذا يعتبر التفاح الأخضر من الخيارات المثالية، لأنه يحتوي على نسبة أقل من السكر والكربوهيدرات، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الألياف الغذائية أكثر من الأنواع الأخرى، كما توجد عناصر غذائية مهمة مثل البروتين والحديد والبوتاسيوم وفيتامين K، مما يجعله صحي بشكل كبير، على الرغم من أن الاختلافات تعتبر طفيفة للغاية، ولكن الاختلاف الملحوظ في العناصر الغذائية، وجود فيتامين A في التفاح الأخضر، حيث يمثل ضعف ما يوجد في التفاح الأحمر، وعلى الجانب الآخر، يحتوي التفاح الأحمر على معدلات عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالتفاح الأخضر.
«الروزماري».. من أعشاب إلى شاي يحافظ على صحة القلب
نظرًا لوجود اختلافات طفيفة في الغالب فقط في المغذيات، لا توجد فوائد صحية كثيرة للتفاح الخضراء لا توجد في التفاح الأحمر، ونظرًا لأن التفاح الأخضر يحتوي على ما يقرب من ضعف كمية فيتامين (A)، فإن الفوائد الصحية الإضافية الوحيدة هي تلك المرتبطة بالفيتامين، وبالتالي يعمل التفاح الأخضر بشكل أكثر فعالية على تحسين الرؤية، وتعزيز المناعة، وتقليل خطر حب الشباب، ودعم صحة العظام. ومع ذلك نظرًا لأن التفاح الأحمر أكثر استهلاكًا وشائع على نطاق واسع، فإن تناوله بانتظام سوف يوفر نفس الفوائد.
البرتقال.. يحميك من أمراض القلب ويجنبك الإمساك
نستطيع أن نقول إن التفاح الأخضر متساو إن لم يكن أكثر فائدة من التفاح الأحمر، كما ذكرنا سابقًا، ولكن يعد التفاح الأحمر من الأطعمة الغذائية الموجود باستمرار في المنزل، وبالتالي فإن احتمال استهلاكها أعلى، لذلك على المدى الطويل، سيكون لكل من التفاح الأخضر والأحمر نفس التأثير على الجسم، على الرغم من أن التفاح الأخضر له محتوى غذائي أفضل قليلا.
الكرنب والرمان.. فواكه وخضراوات الشتاء تعزز المناعة
الفواكه بشكل عام غنية بالعناصر المهمة التي يحتاجها الجسم، ومع الاختلاف والأشكال والأنواع، ستجد نفس النتيجة في النهاية، لذلك لا يهم اختلاف نوع التفاح، لأنه سيقدم لك نفس الفوائد الصحية التي تحتاجها، وإذا شعرت بالملل من تناوله يوميا، عليك بعمل سلطة الفواكه مع إضافة عصير صحي.
الروزماري والحبهان.. أعشاب تدفئك في الشتاء