أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر؟

يعتبر التفاح الأخضر من الخيارات المثالية، لأنه يحتوي على نسبة أقل من السكر والكربوهيدرات، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الألياف الغذائية أكثر من الأنواع الأخرى

تحرير:إسراء سليمان ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

التفاح الأخضر

البحث عن الطعام الصحي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه أصبح بمنزلة هدف، يرغب فيه العديد من الأشخاص، للحفاظ على الصحة من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ومن الفواكه الصحية التي يجب استهلاكها التفاح بمختلف أنواعه، على سبيل المثال يوجد التفاح الأخضر والأحمر في كل البلاد العربية، ولكن هل تختلف القيمة الغذائية حسب كل نوع؟ أثبت خبراء التغذية أن التفاح الأخضر يحتوي على عناصر غذائية تشبه التفاح الأحمر، ولكن قد يكون أكثر فائدة منه، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

تناول تفاحة في اليوم، يجعلك لا تذهب إلى الطبيب، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول تفاحة في الصباح، ولكن أي أنواع التفاح أكثر صحة عن غيره؟ بينما الفواكه بشكل عام تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم، يعتبر التفاح من أكثر الفواكه الشائعة في فصلي الشتاء والصيف، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الألياف