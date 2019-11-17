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أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر؟

يعتبر التفاح الأخضر من الخيارات المثالية، لأنه يحتوي على نسبة أقل من السكر والكربوهيدرات، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الألياف الغذائية أكثر من الأنواع الأخرى
تحرير:إسراء سليمان ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
التفاح الأخضر
التفاح الأخضر
البحث عن الطعام الصحي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه أصبح بمنزلة هدف، يرغب فيه العديد من الأشخاص، للحفاظ على الصحة من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ومن الفواكه الصحية التي يجب استهلاكها التفاح بمختلف أنواعه، على سبيل المثال يوجد التفاح الأخضر والأحمر في كل البلاد العربية، ولكن هل تختلف القيمة الغذائية حسب كل نوع؟ أثبت خبراء التغذية أن التفاح الأخضر يحتوي على عناصر غذائية تشبه التفاح الأحمر، ولكن قد يكون أكثر فائدة منه، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
تناول تفاحة في اليوم، يجعلك لا تذهب إلى الطبيب، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول تفاحة في الصباح، ولكن أي أنواع التفاح أكثر صحة عن غيره؟ بينما الفواكه بشكل عام تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم، يعتبر التفاح من أكثر الفواكه الشائعة في فصلي الشتاء والصيف، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الألياف
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اعشاب

الروزماري والحبهان.. أعشاب تدفئك في الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، نحتاج إلى تناول الفواكه الطازجة، الغنية بفيتايمن C، لمكافحة نزلات البرد والانفلونزا، بجانب الحصول على العناصر الغذائية الهامة، لذا ينصح بتناول البرتقال واليوسفي والخضراوات الغنية بالألياف الغائية، لترطيب الجسم، نظرًا إنه أكثر عرضة للتعرض للجفاف في الشتاء، إضافة إلى ذلك، يجب تناول بعض من الأعشاب الصحية، التي تساعدك على التدفئة، في ليال الشتاء الباردة، على سبيل المثال الروزماري والقرفة والنعناع والسحلب، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
البرتقال

البرتقال.. يحميك من أمراض القلب ويجنبك الإمساك

بدأت نفحات فصل الشتاء في الظهور، كالهواء اللطيف صباحا، والنسمات الباردة ليلا، وليس هناك أحلى من تناول البرتقال في الليل أمام التلفاز أو وأنت جالس مع عائلتك في سهرة فى نهاية الأسبوع. ولأن البرتقال من الفاكهة الشعبية وينتمي إلى الحمضيات، فعليك معرفة أنه يزرع في معظم المناطق الدافئة في العالم ويستهلك إما طازجا أو عصيرا. البرتقال مصدر صحي للألياف وفيتامين C والثيامين والفولات ومضادات الأكسدة؛ لذا يمكنك التعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Health line.
فوائد-شاي-القرفة

«الروزماري».. من أعشاب إلى شاي يحافظ على صحة القلب

يعرف الروزماري بفوائده المتعددة، حيث يساعد في علاج الخرف، والحماية من السرطان، و يقلل من انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، إضافة إلى ذلك، يستخدم في علاج الثعلبة، ويعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من التوتر عند استنشاقه، ونظرًا لأهمية الروزماري، ينصح أيضًا بتناول شاي من مستخلص هذا النبات، حيث يعمل على التقليل من السكر في الدم، وتحسين الذاكرة والحالة المزاجية بشكل كبير، وليس ذلك فقط، ولكن غني أيضًا بمضادات الأكسدة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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