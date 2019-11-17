اتجاه لإعادة عمار حمدي للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

عمار حمدي

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لإعادة عمار حمدي للتشكيل الأساسي للفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت (23 سنة)، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكان اللاعب غاب عن لقاء المنتخب أمام الكاميرون في الجولة الثالثة للدور الأول بالبطولة بسبب حصوله على إنذارين. واشترك إمام عاشور لاعب المنتخب بدلا من عمار أمام الكاميرون.

واجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، أمس السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، حيث تدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا

واجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، أمس السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، حيث تدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية.



وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



فوز مصر على جنوب إفريقيا، سيعني التأهل رسميا للأوليمبياد، إذ يضمن الثلاثة الأوائل المشاركة في الألعاب الصيفية العام المقبل.



