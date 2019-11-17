رياضة

اتجاه لإعادة عمار حمدي للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
عمار حمدي
عمار حمدي
يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لإعادة عمار حمدي للتشكيل الأساسي للفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت (23 سنة)، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكان اللاعب غاب عن لقاء المنتخب أمام الكاميرون في الجولة الثالثة للدور الأول بالبطولة بسبب حصوله على إنذارين. واشترك إمام عاشور لاعب المنتخب بدلا من عمار أمام الكاميرون.
واجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، أمس السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، حيث تدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا
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هازارد

هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".
سواريز (1)

برشلونة: أخبرنا سواريز برغبتنا في ضم مهاجم جديد

أشار الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، إلى إبلاغ الإدارة للاعب الفريق لويس سواريز، بعزمهم على التعاقد مع مهاجم جديد، وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتعامل بشفافية مع اللاعبين. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد، لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذه القرار لأنه يريد الأفضل للفريق، يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز".
البرازيل تحت 17 سنة

البرازيل تصطدم بالمكسيك في نهائي مونديال الناشئين

تختتم اليوم الأحد فعاليات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والمقام حاليًا في البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب المكسيك في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب فالمير بيزيراو، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بالتغلب على كل من كندا (4-1) وعلى نيوزيلندا (3-0) وعلى أنجولا 2-0، وتغلبت في دور الـ16 على تشيلي (3-2)، وتخطت إيطاليا في ربع النهائي (2-0)، قبل أن تطيح بفرنسا في نصف النهائي بنتيجة (3-2).
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شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
جنوب إفريقيا - نيجيريا

ويسلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا

حصل لوثار ويسلي، لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره النيجيري والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي يسعى المنتخب الوطني من خلالها للتأهل إلى الأولمبياد بعد أخر مشاركة عام 2012 بلندن في المملكة المتحدة.
الافتتاح (8)

30 دقيقة مدة حفل افتتاح كأس الأمم تحت 23 عامًا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أن مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، اليوم الجمعة، تستغرق 30 دقيقة فقط، ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة، علمًا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. واتفقت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة والرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.
منتخب مصر الأولمبي (3)

منتخب مصر يقص شريط كأس الأمم تحت 23 عاما أمام مالي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
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