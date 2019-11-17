رياضة

هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".
واختتم: "لم يكن هدفنا التأهل فقط بل اعتلاء صدارة المجموعة، واليوم لعبنا مباراة عظيمة وراضون للغاية، ويوم الثلاثاء ضد قبرص يمكننا الاحتفال". يذكر أن بلجيكا ضمنت بالفعل التأهل إلى يورو 2020 رفقة روسيا، بعدما حققت العلامة الكاملة في المجموعة التاسعة برصيد 27 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن روسيا صاحبة المركز الثاني. وشارك
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عمار-حمدى

اتجاه لإعادة عمار حمدي للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لإعادة عمار حمدي للتشكيل الأساسي للفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت (23 سنة)، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكان اللاعب غاب عن لقاء المنتخب أمام الكاميرون في الجولة الثالثة للدور الأول بالبطولة بسبب حصوله على إنذارين. واشترك إمام عاشور لاعب المنتخب بدلا من عمار أمام الكاميرون.
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برشلونة: أخبرنا سواريز برغبتنا في ضم مهاجم جديد

أشار الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، إلى إبلاغ الإدارة للاعب الفريق لويس سواريز، بعزمهم على التعاقد مع مهاجم جديد، وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتعامل بشفافية مع اللاعبين. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد، لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذه القرار لأنه يريد الأفضل للفريق، يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز".
البرازيل تحت 17 سنة

البرازيل تصطدم بالمكسيك في نهائي مونديال الناشئين

تختتم اليوم الأحد فعاليات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والمقام حاليًا في البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب المكسيك في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب فالمير بيزيراو، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بالتغلب على كل من كندا (4-1) وعلى نيوزيلندا (3-0) وعلى أنجولا 2-0، وتغلبت في دور الـ16 على تشيلي (3-2)، وتخطت إيطاليا في ربع النهائي (2-0)، قبل أن تطيح بفرنسا في نصف النهائي بنتيجة (3-2).
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اتليتكو مدريد

التعادل يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق أتليتكو مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس، التي جمعتهما على ملعب مينديز وروزا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الفارو موراتا كان صاحب هدف التقدم للأتليتي، فيما أدرك لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليخسر أبناء المدرب دييجو سيميوني نقطتين في صراع المنافسة على الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث، علمًا بأن الأخير يلعب أمام بلد الوليد، في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
ريال مدريد 1

عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.
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ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
ريال مدريد

الغيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس

يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني وخاض ريال مدريد، مرانه الأخير صباح اليوم الثلاثاء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المجموعة تدربت بدون الويلزي جاريث بيل الذي سافر أمس الإثنين لأسباب شخصية إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وغاب أيضًا عن المران خاميس رودريجيز لاعب خط الوسط، الذي وجد في بلده كولومبيا، نظرًا لأنه رزق بطفل جديد أمس، ليتأكد عدم مشاركة الثنائي المذكور سابقًا في المباراة.
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