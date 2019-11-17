هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

إيدين هازارد

تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".

واختتم: "لم يكن هدفنا التأهل فقط بل اعتلاء صدارة المجموعة، واليوم لعبنا مباراة عظيمة وراضون للغاية، ويوم الثلاثاء ضد قبرص يمكننا الاحتفال". يذكر أن بلجيكا ضمنت بالفعل التأهل إلى يورو 2020 رفقة روسيا، بعدما حققت العلامة الكاملة في المجموعة التاسعة برصيد 27 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن روسيا صاحبة المركز الثاني. وشارك

واختتم: "لم يكن هدفنا التأهل فقط بل اعتلاء صدارة المجموعة، واليوم لعبنا مباراة عظيمة وراضون للغاية، ويوم الثلاثاء ضد قبرص يمكننا الاحتفال".



يذكر أن بلجيكا ضمنت بالفعل التأهل إلى يورو 2020 رفقة روسيا، بعدما حققت العلامة الكاملة في المجموعة التاسعة برصيد 27 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن روسيا صاحبة المركز الثاني.



وشارك هازارد مع ريال مدريد في 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 7 مباريات في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدف وحيد وصنع 3 أهداف أخرى.



كما خاض 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل خلالها أي أهداف واكتفة بصناعة هدف وحيد.



وسجل هازارد هدفه الوحيد مع ريال مدريد هذا الموسم في شباك غرناطة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.