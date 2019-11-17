الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

طقس بارد- صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 17 27شبين الكوم 18 26طنطا 18 26دمنهور 18 27الإسكندرية 18 27بلطيم 19 25مطروح 15 25السلوم 16 24سيوة 13 25بورسعيد 22 24دمياط 21 24الزقازيق 19 26الإسماعيلية 18 27السويس 18 27العريش 17 26 رفح 15 25رأس سدر 17 27 نخل 08 24 نويبع 21 26 طابا 19 25 كاترين