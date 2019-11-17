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الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
طقس بارد- صورة أرشيفية
طقس بارد- صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 17 27شبين الكوم 18 26طنطا 18 26دمنهور 18 27الإسكندرية 18 27بلطيم 19 25مطروح 15 25السلوم 16 24سيوة 13 25بورسعيد 22 24دمياط 21 24الزقازيق 19 26الإسماعيلية 18 27السويس 18 27العريش 17 26 رفح 15 25رأس سدر 17 27 نخل 08 24 نويبع 21 26 طابا 19 25 كاترين
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أسامة ربيع يُعلن موعد افتتاح متحف هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك تحديث يتم لأسطول الوحدات البحرية وإجراء إصلاحات هيكيلية وإدارية للشركات التابعة والعمل بالتوازي على رفع تصنيف الترسانات وأن خطة التطوير تمتد إلى تحديث أسطول الكراكات بالهيئة، لافتا أنه تم التعاقد بالفعل على شراء كراكتين جديدتين من المقرر دخولهما الخدمة بحلول عام ????، لافتا إلى اهتمام الهيئة بتطوير نظام العمل بها على كافة الأصعدة وذلك بتفعيل تطبيقات التحول الرقمي وتعميمها في كافة المعاملات مع التركيز على الإصلاح الإداري وتطوير الأداء وتمكين الطاقات الشابة المتميزة وذلك خلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ150 على افتتاحها.
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السيسي يسافر ألمانيا لحضور اجتماعات مجموعة العشرين

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح له، اليوم، إن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.
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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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300 ألف شاب من 196 دولة يسجلون في منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت، غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى في نسخته الثالثة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذكرت مصادر إدارة المنتدى أنه تقرر أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى القادمة، التي ينظمها المنتدى على مدار العام.
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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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اليوم ارتفاع في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول بالبحر الأحمر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
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