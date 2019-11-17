1.3 مليون سفينة عابرة بقناة السويس منذ افتتاحها للملاحة العالمية

تحرير:محمد مصباح ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

قناة السويس

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد احتفالية الهيئة، بمناسبة مرور 100 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، وحضر الاحتفالية كلا من السفير الفرنسي والسفير البقمي، والسفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري الشئون الخارجية، والأمير حسين طوسون، وعدد من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية وخبراء النقل البحري، وأعضاء جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، واستهل كلمته بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بهذه الذكرى الغالية التي تحيا في وجدان المصريين، معبرا عن سعادته وشعوره بالفخر بالدور الذي لعبته قناة السويس منذ إنشائها عام ???? وحتى الآن وما قدمته على مدار تاريخها لصالح خدمة حركة