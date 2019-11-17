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1.3 مليون سفينة عابرة بقناة السويس منذ افتتاحها للملاحة العالمية

تحرير:محمد مصباح ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
قناة السويس
قناة السويس
شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد احتفالية الهيئة، بمناسبة مرور 100 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، وحضر الاحتفالية كلا من السفير الفرنسي والسفير البقمي، والسفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري الشئون الخارجية، والأمير حسين طوسون، وعدد من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية وخبراء النقل البحري، وأعضاء جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس.
ورحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، واستهل كلمته بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بهذه الذكرى الغالية التي تحيا في وجدان المصريين، معبرا عن سعادته وشعوره بالفخر بالدور الذي لعبته قناة السويس منذ إنشائها عام ???? وحتى الآن وما قدمته على مدار تاريخها لصالح خدمة حركة
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تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجان الأصول والخصوم بعدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر اليوم، الأحد، لبحث أسعار الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.5% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. وقرر كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1464 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-الماليه

معيط: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصفين الثانى والثالث لتولى المواقع القيادية جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة فى صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر 2030».
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ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر

سفير فرنسا: الحزن عم بلادنا لحظة تأميم قناة السويس

?قال السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، إنه على علم بمدى أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر، فهي لا تمثل أهمية اقتصادية فقط، وعند حفرها كانت شريان حياة بالنسبة لكلا البلدين، مضيفا: "ما يبهرني في قناة السويس هو بقاءها في ذاكرة الفرنسيين، ومن عملوا بها حتى تأميمها، كما أنها تستمر في توطيد العلاقات بين البلدين، وسوف تظل حية في الأذهان"، معبرًا عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع العظيم، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين، خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "قناة السويس.. مكان الذكريات"، بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناةً السويس.
فلوس (3)

بزيادة 6 مليارات جنيه.. كيف ارتفعت إيرادات مصر؟

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، لتسجل نحو 107.154 مليار جنيه، في مقابل نحو 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة بلغت نحو 6.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.
وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (10)

جبانة متعددة الطبقات.. كشف أثري جديد بالإسماعيلية

كشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني الروماني وعصر ما قبل الأسرات. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، الدكتور أيمن عشماوي، في تصريح، اليوم الخميس، إن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصر اليوناني الروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.
السيسى

بأمر السيسي.. تشغيل أنفاق بورسعيد نوفمبر الجاري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتناول الاجتماع متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً، ومن ضمنها تطوير محور قناة السويس الحيوي.
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