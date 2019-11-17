سمير صبري: طفرة كبيرة في وضع السينما حاليًا والقادم أفضل

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

سمير صبري

أكد الفنان سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة في وضع السينما حاليا، متوقعا أن يكون الوضع خلال الفترة القادمة أفضل. وقال صبري- في تصريح صحفي اليوم الأحد، "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملاً في تحسين الوضع مع الوقت". وأشار إلى أن هناك أفلاما حققت إيرادات ونجاحات تحمس المنتجين على صناعة أفلام قوية، معبرا عن تفاؤله أن خلال الفترة القادمة سيكون الوضع أفضل.

وأكد عدم وجود مشكلة في الاقتباس المنتشر حاليا فهناك على مدار التاريخ أعمال مقتبسة وحققت نجاحا جيدا، ولكن اللافت للنظر أن هناك بعض الأعمال المأخوذة من روايات أو فورمات أخرى، ولا يتم إخبار الناس بها، مطالبا بضرورة امتلاك الجرأة للاعتراف بأن العمل مقتبس حتى لا يتم خداع الجمهور.وتمنى صبري العودة إلى المسرح،