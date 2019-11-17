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سمير صبري: طفرة كبيرة في وضع السينما حاليًا والقادم أفضل

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
سمير صبري
سمير صبري
أكد الفنان سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة في وضع السينما حاليا، متوقعا أن يكون الوضع خلال الفترة القادمة أفضل. وقال صبري- في تصريح صحفي اليوم الأحد، "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملاً في تحسين الوضع مع الوقت". وأشار إلى أن هناك أفلاما حققت إيرادات ونجاحات تحمس المنتجين على صناعة أفلام قوية، معبرا عن تفاؤله أن خلال الفترة القادمة سيكون الوضع أفضل.
وأكد عدم وجود مشكلة في الاقتباس المنتشر حاليا فهناك على مدار التاريخ أعمال مقتبسة وحققت نجاحا جيدا، ولكن اللافت للنظر أن هناك بعض الأعمال المأخوذة من روايات أو فورمات أخرى، ولا يتم إخبار الناس بها، مطالبا بضرورة امتلاك الجرأة للاعتراف بأن العمل مقتبس حتى لا يتم خداع الجمهور.وتمنى صبري العودة إلى المسرح،
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ميدواي

"Midway".. مغامرة عسكرية تعود إلى الحرب العالمية

لم يكن للأفلام الحربية شهرة عالمية في دور السينما المحلية والعالمية، كانت أفلام ديزني والأفلام الرومانسية والأكشن، إضافة إلى أفلام الغموض والإثارة والرعب، تتصدر شباك التذاكر بشكل كبير بأرقام خيالية، حتى جاء الفيلم الحربي الأمريكي "MidWay" للمخرج Roland Emmerich محققًا 17.5 مليون دولار في الأسبوع الأول، حيث تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، واستطاع المخرج العبقري أن يأخذك في مشهد حقيقي من حرب تاريخية بين أمريكا واليابان، معتمدًا في ذلك على روح المغامرة، نقلًا عن "mynorthwest".
نهال- عنبر

نهال عنبر: هيثم أحمد زكي كان طيب القلب ولا يكره أحدا

قالت الفنانة نهال عنبر، إن علاقتها بالفنان أحمد زكي قديمًة وكانت ممتدة ومتصلة إلى الأبناء، مشيرة إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان مثل الطفل الصغير يملك براءة ليس لها مثيلا، موضحة: «أنه كان طيب القلب، لا يكره أحدًا ولا يعرف للكره طريق، شخصية غايه في الاحترام والطيبة، كان حنين جدًا جدًا، وأنا أعرف هيثم من وقت ماكان طفل صغير». وأشارت إلى أن ابنها حسام كان صديقه ويلازمة على الدوام، متابعة: «كانوا دايما مع بعض وحسام بيطمني عليه»، مشيرة إلى أنها وعائلتها لم تترك هيثم زكي بمفرده، لوجود علاقه دائمة بينه وبين إبني لا تنقطع.
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (16)

عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (2)

4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
شريف-عرفة

القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
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