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ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
موراليس
موراليس
ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه قُتل أمس 9 أشخاص وأُصيب 122 آخرون خلال الاحتجاجات، وبهذا ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا منذ بداية الأزمة السياسية. يُشار إلى أن بوليفيا تشهد موجة احتجاجات تنديدًا بإعادة انتخاب الرئيس السابق إيفو موراليس لولاية رابعة يوم 20 أكتوبر الماضي بفارق ضئيل عن منافسه المعارض كارلوس ميسا.
وأعلن موراليس يوم 10 نوفمبر الجاري استقالته من منصبه على خلفية هذه الاحتجاجات ، ثم منحته المكسيك حق اللجوء السياسي.

نتنياهو

نتنياهو: تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على العرب «أسوأ كارثة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بيني جانتز زعيم تحالف أزرق أبيض، سيشكل حكومة أقلية، وإن هذا أمر مفروغ منه، جاء ذلك مع تأكيد تحالف أزرق أبيض بأن حكومة "تصريف أعمال" يمكن أن تكون خطوة مؤقتة على الطريق صوب ائتلاف أكبر، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن نتنياهو قال أمام وزراء وأعضاء الكنيست في حزب الليكود، في "حوار طارئ" اليوم السبت، إنه علم بشكل مؤكد بأن تحالف أزرق أبيض يسعى لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة "الأحزاب العربية".
احتجاجات إيران

12 قتيلا في احتجاجات البنزين بإيران.. وحرق صور المرشد

ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 12 شخصا بعد مقتل متظاهر في اشتباكات مع الأمن في حي الزرقان بمدينة الأهواز، ومقتل متظاهر في سيرجان أمس، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز، بينهم طفل وقتيل سادس في شيراز، وسابع في أصفهان وقتيل في بهبهان وقتيل تاسع في كرج، وقتيل في الأهواز، كما سقط أول قتيل في العاصمة طهران برصاص الأمن في منطقة شهريار، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن، بحسب العربية.
رفع اسعار الوقود في ايران

العقوبات تشعل أسعار الوقود والإيرانيون يدفعون الثمن

شهدت إيران زيادات في أسعار الوقود وصلت في بعض الأنواع إلى 200% وزيادات أخرى بنسبة 50%، وأدى قرار للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، بهذه النسب الهائلة إلى غضب في العديد من المدن الإيرانية. وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب فى زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. ووفقا للقرار الصادر فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (نحو 36 سنتا) للتر الواحد بعدما كان 1000 تومان فقط (أي نحو 12 سنتا).
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

مقتل 5 مؤيدين للرئيس البوليفي السابق في اشتباكات مع الشرطة

?قتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من منطقة كوتشابامبا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت أن السلطات البوليفية أشارت إلى اعتقال مئات الأشخاص جراء أعمال عنف. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة، وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. وأعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.
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رفع اسعار الوقود في ايران

العقوبات تشعل أسعار الوقود والإيرانيون يدفعون الثمن

شهدت إيران زيادات في أسعار الوقود وصلت في بعض الأنواع إلى 200% وزيادات أخرى بنسبة 50%، وأدى قرار للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، بهذه النسب الهائلة إلى غضب في العديد من المدن الإيرانية. وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب فى زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. ووفقا للقرار الصادر فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (نحو 36 سنتا) للتر الواحد بعدما كان 1000 تومان فقط (أي نحو 12 سنتا).
إيران

مظاهرات فى إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود 50%

اندلعت اليوم السبت المظاهرات فى عدة مدن إيرانية احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 50%، حيث أدى ترك المواطنين لسياراتهم إلى حدوث تكدس مروري، فيما حاول آخرون مهاجمة مستودع للوقود. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة أنهت تظاهرات شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين هجروا سياراتهم في مدينة "مشهد" ثان أكبر المدن بالبلاد، فيما شهدت قرية "سرجان"، التي تبعد بـ 800 كيلو متر عن جنوب شرق العاصمة "طهران"، أعمال عنف حيث قالت وسائل إعلامية محلية "إن المتظاهرين حاولوا إضرام النيران في مستوع وقود، لكن الشرطة تمكنت من إيقافهم"، إلا أن مقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت اشتعال النيران به.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

مقتل 5 مؤيدين للرئيس البوليفي السابق في اشتباكات مع الشرطة

?قتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من منطقة كوتشابامبا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت أن السلطات البوليفية أشارت إلى اعتقال مئات الأشخاص جراء أعمال عنف. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة، وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. وأعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

رئيس بوليفيا يندد بـ«انقلاب» بعد تمرد وحدات من الشرطة

ندد الرئيس البوليفي إيفو موراليس بالانقلاب "الجاري"، إثر تمرد وحدات من الشرطة في ثلاث مدن بوليفية وسط مطالبات المعارضة باستقالة الرئيس بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه. وقال موراليس عقب اجتماع طارئ مخاطبا مواطنيه حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم السبت، "إن ديموقراطيّتنا في خطر بسبب الانقلاب الجاري والذي قامت به مجموعات عنيفة ضد النظام الدستوري. إننا ندين أمام المجتمع الدولي هذا الهجوم على سيادة القانون". وقالت الحكومة البوليفية في وقت سابق إنها تستبعد إرسال عسكريين من أجل إخضاع عناصر الشرطة الذين قاموا بالتمرد.
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