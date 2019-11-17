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إنسانية الإنسان.. أنسنة الإعلام (1)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
السلطان قابوس
السلطان قابوس
(لو أستطيع أن أكسو شعبي ذهبًا لكسوته، فهو يستحق…) إن حاكمًا يقول مثل هذه الكلمات لهو إنسان يدثره الله برحمة منه تجعله رحيمًا بشعبه محبا له رؤوفًا به عزيزًا عليه ما لاقاه من عنت الجمود ردحًا من الزمن العصبي قبل خمسين عاما، ومن جبروت ركود أخرجه من العصر إلا قليلا. وإن «شعبًا» يقول عنه زعيمه مثل هذه الكلمات المضفرة برحيق الإخلاص، لهو شعب ليس بمستغرب منه أن يفيض بكل هذا الولاء، ويجيش بكل هذا الانتماء، ويتمتع بكل هذا الوفاء، إزاء الحاكم الحريص عليه أكثر من نفسه.. فأما هذا الإنسان فهو جلالة السلطان قابوس بن سعيد، صاحب النفس المطمئنة الموصولة بربها والمتصلة بشعبها.. وأما الشعب فهو الشعب العماني.. و«قابوس والناس».. قصة حب سيخلدها الزمن للأجيال والأيام وكيفية تشكيل العلاقة بين الحاكم والشعب.
(إنسانية الإنســـان) هي شفرة من الشفرات التي تنتظم جماليات المجتمع العماني في تشكيله المعاصر الذي تجري في أرجائه هذه القصة، وأحد أهم القواسم المشتركة في الخطاب العماني بكل تجلياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بل لا تخلو وحداته من إشارة جوهرية إلى المواطن دورًا ووظيفة، وسيلة وغاية، فتربط
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التظاهر -في -لبنان (6)

لبنان: الشباب ضد الدولة والطبقة السياسية الطائفية

الموجة الجديدة من الانتفاضات الجماهيرية ضد الطائفية والمذهبية، وهياكل الفساد وشبكاته تبدو مفعمة بروح جديدة وشابة وحيوية، وبطرق وأشكال إبداعية مختلفة فى مواجهة موروث تاريخى نشط وفاعل فى الثقافة ونمط الحياة وأساليب الإدراك والوعى، يكرس ثقافة الانقسامات بين مكونات الشعب الواحد، الذى تعيد النخب أو الطبقات السياسية الحاكمة إنتاجها فى الدولة وأجهزتها والنظام السياسى، وفى العلاقات الاجتماعية القائمة على الانتماءات والهويات الدينية والطائفية والمذهبية. المشهدية ما بعد الحداثية، تبدو فى تحويل ساحات التظاهر إلى مسارح للخطابة والشعارات الساخرة إزاء الطبقة السياسية، وتاريخها الطويل فى الفساد وانتهاك المال العام، وعدم الكفاءة السياسية، فى إدارة شئون البلاد، وعلاقاتهم التابعة لداعميهم فى الإقليم أو خارجه، وأصبحوا لعبة فى أيدى بعض الفواعل الإقليمية والدولية داخل سياساتهم الداخلية والخارجية.
السجن- المحلي -بوجدة (2)

ساعتان في أحد سجون المغرب

انتظرنا طويلا أن تُفتح البوابة الزرقاء، كان يقف بجوارنا، على الرصيف، أعداد قليلة من الأهالي الذين جاؤوا لزيارة ذويهم داخل السجن، أو ربما لتوصيل طلبات لهم، كانت هناك مداولات من مرافقينا مع ضابط صغير السن، أنيق، برتبة ملازم، يبدو أنه يجهز ترتيبات زيارتنا، بعد نصف ساعة تقريبا، فُتح الباب الكبير أخيرا، في تلك اللحظة فقط لفت نظري اليافطة الكبيرة المعلقة فوق البوابة "السجن المحلي بوجدة". كان "الشاويش" الذي فتح الباب له شارب أبيض مفتول، وملامح غليظة نوعا ما، وفي يده يحمل مفتاح السجن الكبير، الذي سيعود لأداء وظيفته ويغلق البوابة وراءنا.
حلاوة- المولد- بالسيدة (6)

بل ذكراك هي التي تحيينا يا رسول الله

(1) تكتبني سطور هذه الرسالة إلى سيدنا محمد، صلى الله عليه وملائكته وسلم، في هذا الزمن المشحون بالمفارقات، وتنزفني في هذه الحقبة المسجونة في التناقضات، وتقرؤني كإنسان مصري الهوى والهوية، مسلم المعتقد، عربي التكوين والسمات والمكونات، شرقي الملامح والقسمات، وتفككني كمواطن عالمي إنساني النزعة، كوني التوجه، وتبكيني على حال عصية ومستعصية على التغيير بمتغيراتها التي هي أكثر من ثوابتها، وتؤزني أزًّا في حنايا عالم أصبح إجابة تبحث عن سؤال، أبثها حزني الإنساني ألما وأملا، لعلي أيضا أجد على النار هدى أو بعض هدى، أضيف إلى رسالتي هذه في شهر ربيع الأول من كل عام، وأبث المرسل إليه -الذي هو رحمة الله للعالمين- شكواي ونجواي وأوجاعي وأوضاعي.
التظاهر -في -لبنان (3)

أزمات الطائفية والمذهبية السياسية فى المشرق العربى: العراق ولبنان

الانتفاضات الجماهيرية الواسعة النطاق فى لبنان والعراق، تشكل حالة خاصة فى العالم العربى، ومرجع الخصوصية، وليس الاستثناء، أن كلا البلدين يتسم النظام السياسى فيه بالطابع الدينى المذهبى الذى يعكس الانقسامات الحادة، والتاريخية فى تركيبة كلا المجتمعين، من حيث رسوخ الثقافة الانقسامية، وفائض تاريخى واجتماعى وسياسى من التوترات والنزاعات الدينية والطائفية والمذهبية فى بناء وتشكل الطوائف الكبرى فى لبنان، والمذهبية الدينية- السنية/ الشيعية- والقومية الكردية فى شمال العراق، هذه الفوائض من التوترات والقمع الدولتى الذى مورس تاريخيًّا فى العراق، إزاء الشيعة والأكراد، فى ظل حكم حزب البعث العراقى، وانقلاباته، وذلك على نحو أيديولوجى ومؤسسى، ناهيك عن النزاعات الأهلية مع المناطق الكردية فى شمال العراق.
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