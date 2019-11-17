لوف يتغنى بتأهل ألمانيا رسميا إلى اليورو

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

يواخيم لوف

أعرب يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن سعادته الكبيرة بتأهل المانشافت إلى نهائيات يورو 2020 رسميا، وذلك بعد التغلب أمس السبت على بيلاروسيا برباعية نظيفة، وقال لوف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "هنأت اللاعبين على التأهل، فهذا كان هدفنا، الفريق قدم مباراة جيدة، ولعبنا كوحدة واحدة بشكل مميز، رغم التراخي قليلًا بعد تسجيل الهدف الثالث، لذا يجب أن نواصل العمل على تدارك هذه النقطة"، وحجزت ألمانيا بطاقة التأهل إلى جانب هولندا من المجموعة الثالثة.

وتألق في مباراة الأمس متوسط ميدان ريال مدريد، توني كروس بعد تسجيله هدفين، وقال عقب المباراة: "اللعب ضد هذه الفرق يبقى صعبًا بشكل دائم، طالما كان التقدم بهدف واحد فقط، فعلى الرغم من عدم معاناتنا كثيرًا، فإننا وجدنا بعض الصعوبات في البداية". وأشار لاعب الوسط المخضرم إلى امتلاك المانشافت للاعبين

وتألق في مباراة الأمس متوسط ميدان ريال مدريد، توني كروس بعد تسجيله هدفين، وقال عقب المباراة: "اللعب ضد هذه الفرق يبقى صعبًا بشكل دائم، طالما كان التقدم بهدف واحد فقط، فعلى الرغم من عدم معاناتنا كثيرًا، فإننا وجدنا بعض الصعوبات في البداية".



وأشار لاعب الوسط المخضرم إلى امتلاك المانشافت للاعبين ذوي جودة عالية، إلا أنه اعترف بشعور الكثيرين بأن بعضهم يفتقر للخبرات الكافية.



وأردف: "سنعرف خلال الأشهر المقبلة، إلى أي مدى سيستمر هذا الأمر، والمواجهات الودية التي سنخوضها بداية من شهر مارس ستكون مهمة".



وبدوره قال ماتياس جينتر: "تسجيلي لهذا الهدف هنا في مونشنجلادباخ أمر رائع بالطبع، كما أننا سعداء بكل تأكيد بتأهلنا لليورو وأن نكون جزءا من هذه البطولة الرائعة، فهذا كان هدفنا من البداية".