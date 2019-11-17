25.8% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أغسطس

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.51 مليار دولار، خلال يوليو 2019، مقابل 5.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 25.8%. وأضاف جهاز الإحصاء أن قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2019، ارتفعت مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها "ملابس جاهزة بنسبة 1.1%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك"، بنسبة 1.9%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 54.5%، فواكه طازجة بنسبة 23.3%، بلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2%.

وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3.0% حيـث بلغـت 1.97 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019، مقابل 2.03 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "بتـرول خام بنسبة 18.3%، أسمدة بنسبة 21.0%، منتجات البترول بنسبة 49.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة