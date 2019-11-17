الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا: مصر للطيران تعرض طائرتها A220-300 في دبي

يشهد المعرض هذا العام عرض طائرة مصر للطيران من طراز الإيرباص A220-300، حيث تعد مصر للطيران الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اقتناء هذا الطراز الجديد
بمشاركة 87000 من المتخصصين فى صناعه الطيران من جميع أنحاء العالم وبحضور 1300 عارض من 63دولة من مختلف دول العالم، انطلق الجناح المصري لشركة مصر للطيران في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته الـ16 الذي تستمر فاعلياته حتى 21 نوفمبر الجاري.
وتشارك الشركة الوطنية بطائرتين من أسطولها التجاري والشحن والتي تعد من علامات تميز تحديث أسطول الشركة بينما كشف مسئولو الشركة إتمام تعاقدات جديدة خلال المعرض لصالح تطوير الصيانة والتجهيزات الفنية.
وتشارك الشركة الوطنية هذا العام بجناح ضخم يضم عرض العديد من أنشطة الشركة في مجالات التدريب والصيانة والشحن الجوي والخدمات الأرضية وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص مساحة أخرى للإعلان عن الصفقات وإبرامها.
وقد تم تصميم الجناح ليستوعب كل الزائرين مع توفير جانب من الجناح للمناقشات وتبادل الخبرات مع الشركات
وتشارك الشركة الوطنية هذا العام بجناح ضخم يضم عرض العديد من أنشطة الشركة في مجالات التدريب والصيانة والشحن الجوي والخدمات الأرضية وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص مساحة أخرى للإعلان عن الصفقات وإبرامها.
وقد تم تصميم الجناح ليستوعب كل الزائرين مع توفير جانب من الجناح للمناقشات وتبادل الخبرات مع الشركات المشاركة الأخرى.
ومن المزمع أن تبرم مصر للطيران عددا من الاتفاقيات والصفقات الجديدة مع عدد من كبريات الشركات المشاركة.
كما يشهد المعرض هذا العام عرض طائرة مصر للطيران من طراز الإيرباص A220-300، حيث تعد مصر للطيران الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اقتناء هذا الطراز الجديد.
وتشارك أيضا شركة مصر للطيران للشحن الجوي بطائراتها الإيرباص 330 والتي تم تحويلها مؤخرا من طائرة تجارية للركاب إلى طائرة شحن البضائع.
أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني: "أن مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران في هذا الحدث العالمي المهم يعد تمثيلا لجمهورية مصر العربية، وشدد على ضرورة الوجود الدائم في مثل هذه المحافل العالمية المهمة ليس فقط لعقد الصفقات بل وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي ودراسة السوق العالمي من خلال هذا الحدث الذي يشهد مشاركة كبريات الشركات المعنية بصناعة النقل الجوي على مستوى العالم.
بدوره، أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مشاركة الشركة الفعالة خلال فترة انعقاد المعرض هذا العام حيث يشهد المعرض هذا العام إبرام العديد من الصفقات من قبل الشركة الوطنية مع عدد من شركائها في صناعة النقل الجوي.
يعتبر معرض دبي للطيران أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالميا، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليميا وعالميا.
وتشارك مصر للطيران بوفد رفيع المستوى يترأسه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ويضم الوفد الأستاذ إيهاب غازى مساعد رئيس الشركة القابضة والطيار أشرف الخولى رئيس شركة الخطوط الجوية والمهندس مصطفى على الدين رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية والطيار باسم جوهر رئيس شركة الشحن الجوى والطيار شريف خليل رئيس شركة إكسبريس وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط وعمرو عباس مدير إقليم مصر للطيران بدبى.
تحت مظلة وزارة الطيران المدني المصري، تشارك مصر للطيران في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته الـ16 حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة 87000 من المتخصصين فى صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم وبحضور 1300 عارض من 63 دولة من مختلف دول العالم وتستمر فاعلياته حتى 21 نوفمبر الجاري.
وفي هذا السياق صرح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني: "بأن مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران في هذا الحدث العالمي المهم يعد تمثيلا لجمهورية مصر العربية من خلال الناقل الوطني لها وشركاتها التابعة من مختلف المجالات والقطاعات، وأكد سيادته ضرورة الوجود الدائم في مثل هذه المحافل العالمية المهمة ليس فقط لعقد الصفقات وغيرها بل وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي ودراسة السوق العالمي من خلال هذاالحدث الذي يشهد مشاركة كبريات الشركات المعنية بصناعة النقل الجوي على مستوى العالم.
ومن جانبه أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على مشاركة الشركة الفعالة خلال فترة انعقاد المعرض هذا العام قائلا: "يشهد المعرض هذا العام إبرام العديد من الصفقات من قبل الشركة الوطنية مع عدد من شركائها في صناعة النقل الجوي".
تأتى مشاركة الشركة الوطنية هذا العام من خلال جناح دعائي ضخم يضم عرض العديد من أنشطة الشركة في مجالات التدريب والصيانة والشحن الجوي والخدمات الأرضية وغيرها، هذا بالإضافة إلى تخصيص مساحة أخرى للإعلان عن الصفقات وإبرامها.
هذا وقد تم تصميم الجناح ليستوعب كل الزائرين مع توفير جانب من الجناح للمناقشات وتبادل الخبرات مع الشركات المشاركة الأخرى.
ومن المزمع أن تبرم مصر للطيران عددا من الاتفاقيات والصفقات الجديدة مع عدد من كبريات الشركات المشاركة.
كما يشهد المعرض هذا العام عرض طائرة مصر للطيران من طراز الإيرباص A220-300، حيث تعد مصر للطيران الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اقتناء هذا الطراز الجديد.
كما تشارك أيضا شركة مصر للطيران للشحن الجوي بطائراتها الإيرباص 330 والتي تم تحويلها مؤخرا من طائرة تجارية للركاب إلى طائرة شحن البضائع.
يعتبر معرض دبي للطيران أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالميا، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليميا وعالميا.
تشارك مصر للطيران بوفد رفيع المستوى يترأسه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ويضم الوفد الأستاذ إيهاب غازى مساعد رئيس الشركة القابضة والطيار أشرف الخولى رئيس شركة الخطوط الجوية والمهندس مصطفى على الدين رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية والطيار باسم جوهر رئيس شركة الشحن الجوى والطيار شريف خليل رئيس شركة إكسبريس وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط وعمرو عباس مدير إقليم مصر للطيران بدبى.