الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا: مصر للطيران تعرض طائرتها A220-300 في دبي

يشهد المعرض هذا العام عرض طائرة مصر للطيران من طراز الإيرباص A220-300، حيث تعد مصر للطيران الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اقتناء هذا الطراز الجديد

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

الطائرة

بمشاركة 87000 من المتخصصين فى صناعه الطيران من جميع أنحاء العالم وبحضور 1300 عارض من 63دولة من مختلف دول العالم، انطلق الجناح المصري لشركة مصر للطيران في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته الـ16 الذي تستمر فاعلياته حتى 21 نوفمبر الجاري. وتشارك الشركة الوطنية بطائرتين من أسطولها التجاري والشحن والتي تعد من علامات تميز تحديث أسطول الشركة بينما كشف مسئولو الشركة إتمام تعاقدات جديدة خلال المعرض لصالح تطوير الصيانة والتجهيزات الفنية.

وتشارك الشركة الوطنية هذا العام بجناح ضخم يضم عرض العديد من أنشطة الشركة في مجالات التدريب والصيانة والشحن الجوي والخدمات الأرضية وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص مساحة أخرى للإعلان عن الصفقات وإبرامها. وقد تم تصميم الجناح ليستوعب كل الزائرين مع توفير جانب من الجناح للمناقشات وتبادل الخبرات مع الشركات