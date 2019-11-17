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وزير التموين: احتياطي القمح والسكر يكفي 5 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية حيث يكفي القمح 5 أشهر، والسكر يكفي لمدة 5.8 شهر، والزيت 3.4 شهر، والأرز 3 أشهر. كما قرر وزير التموين تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل 2019، وتخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلًا 19 جنيها.
كما تقرر تخفيض سعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلًا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه، وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة. ووجه المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة
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صادرات-تركيا للعراق

25.8% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.51 مليار دولار، خلال يوليو 2019، مقابل 5.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 25.8%. وأضاف جهاز الإحصاء أن قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2019، ارتفعت مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها "ملابس جاهزة بنسبة 1.1%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك"، بنسبة 1.9%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 54.5%، فواكه طازجة بنسبة 23.3%، بلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2%.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

1.3 مليون سفينة عابرة بقناة السويس منذ افتتاحها للملاحة العالمية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد احتفالية الهيئة، بمناسبة مرور 100 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، وحضر الاحتفالية كلا من السفير الفرنسي والسفير البقمي، والسفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري الشئون الخارجية، والأمير حسين طوسون، وعدد من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية وخبراء النقل البحري، وأعضاء جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس.
وزارة-المالية

منها ترشيد الإنفاق.. قواعد وأسس إعداد موازنة 2021

أكدت وزارة المالية أن البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، سوف يصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019-2020، مشيرة إلى أنها أعلنت خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي 2020-2021. وأوضحت المالية أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التى يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
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البنوك تحسم اليوم سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجان الأصول والخصوم بعدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر اليوم، الأحد، لبحث أسعار الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.5% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. وقرر كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.
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التموين تعلن انخفاض أسعار الزيت والسكر على البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، الأسعار الجديدة للسلع التموينية والتي تم تخفيضها بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وحذرت من تلاعب التجار وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار. وقررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، تخفيض أسعار 4 سلع غذائية على مقررات التموين الخاصة بمستحقي الدعم. وبموجب منشور صادر عن الشركة، فقد تم تخفيض سعر زجاجة زيت الخليط إلى 17 جنيه بدلا من 19 جنيها.
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حقيقة إلغاء صرف سلعتي «الأرز والزيت» في التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن اعتزام وزارة التموين إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية. وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم صرف كافة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكلٍ شهري منتظم، مُوضحةً أنها عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية "خاصةً السكر والزيت والأرز"، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع المحافظات.
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المصيلحي: إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية، والرئاسة طالبت بالموقف الكامل وتم موافاتها بذلك. جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير. وأوضح الوزير، أن هناك لجنة فنية سيتم عرض الموقف النهائي عليها من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.
حلاوة-المولد

تصل إلى 1300 جنيه.. أسعار حلاوة المولد في الأسواق

أيام قليلة ويبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يتهافت المصريون على شراء حلوى المولد، والتي تعد إحدى العادات المصرية المرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف، وتحرص محلات الحلوى على طرح أنواع مختلفة من حلاوة المولد في الأسواق بأسعار تناسب جميع الفئات، من خلال عرض وتقديم تشكيلات الحلوى بما يتناسب مع جميع الطبقات والإمكانيات وتتفاوت الأسعار من محل إلى آخر، كما يتم نشر شوادر في جميع محافظات الجمهورية لبيع الحلوى بأسعار رمزية. وتبدأ أسعار حلاوة المولد في الأسواق من 30 جنيها إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم.
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