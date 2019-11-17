وزير التموين: احتياطي القمح والسكر يكفي 5 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية حيث يكفي القمح 5 أشهر، والسكر يكفي لمدة 5.8 شهر، والزيت 3.4 شهر، والأرز 3 أشهر. كما قرر وزير التموين تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل 2019، وتخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلًا 19 جنيها.

كما تقرر تخفيض سعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلًا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه، وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة. ووجه المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة