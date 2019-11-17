الجالية المصرية بألمانيا تنظم وقفة للترحيب بالسيسي

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

نظمت الجالية المصرية في ألمانيا، اليوم الأحد، وقفة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام، ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر وألمانيا وصور الرئيس، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية، كما رددوا الهتافات المعبرة عن حبهم لمصر، وتقديرهم للسيسي، على خلفية الأغاني الوطنية. وحرص الرئيس على تحية الجالية المصرية، والإعراب عن تقديره لتحملهم مشقة المجيء لتحيته.

من ناحية أخرى، ذكر سفير مصر بألمانيا خالد جلال، أن التعاون المصري الألماني بملفي الهجرة والإرهاب مبهر ووثيق، كما أن العلاقات بين القاهرة وبرلين بشكل عام أكثر من ممتازة وتاريخية، قائلا: "إن الإطار السياسي العام تم ترسيخه والبناء عليه وتطويره من عام 2015، خلال أول زيارة قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي