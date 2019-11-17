«النواب» يستطلع رأي الحكومة بقانون استئناف الجنايات

نائب: منظومة العدالة في حاجة إلى قانون الإجراءات الجنائية.. وبرلمانية: اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة في مناقشة مشروع القانون.. وأبو شقة: استجابة لنداء الدستور

تحرير:أحمد جاد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دعوة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، للحضور للجنة خلال شهر ديسمبر المقبل، لإبداء رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات، المقدم من "أبو شقة"، مع إرسال القانون إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن رؤيتهم في القانون، وأيضا التعديلات الأخرى من النواب في ذات الموضوع، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إذ استعرض أبو شقة، مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات بالإجراءات الجنائية.

وأكد أنه من أهم القوانين لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، والأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة فى المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين. وذكر أن هذا القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية،

وأكد أنه من أهم القوانين لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، والأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة فى المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين.



وذكر أن هذا القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في الدستور.



ولفت إلى أن مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات وأن تكون الجنايات على درجتين، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص في الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن "ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، ونصت المادة (240) من الدستور على أن "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".



وأوضح المستشار أبو شقة: كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولا على أحكام الدستور، مضيفا: نظرا لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائي الإجرائي يكون ملزما بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد، بينما استعرض النصوص على الأعضاء.



واتفق معه النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية، مؤكدا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، مضيفا: إذا لم يصدر المشروع الكامل الذى وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر، فإن تحقيق العدالة يقتضى أن نناقش مشرع القانون المقدم من المستشار أبو شقة بشأن استئناف الجنايات وعدم الانتظار لحين مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل.



من جانبه قالت الدكتورة سوزي ناشد عضوة اللجنة التشريعية: "أتفهم أن هناك استحقاقا دستوريا بأن يكون هناك استئناف للجنايات ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة فى مناقشة مشروع كامل للإجراءات الجنائية وبالتالي لماذا نجتزئ القانون الكامل إلى تعديل خاص باستئناف الجنايات؟"، مؤكدة: إننا فى حاجة لقانون جديد للإجراءات ولا بد أن يخرج القانون الكامل من الأدراج وأن يتم عرضه على الجلسة العامة.



واتفق معه النائب شرعي صالح، مؤكدا أن منظومة العدالة في حاجة إلى قانون الإجراءات الجنائية، سواء فيما يتعلق باستئناف الجنايات أو بشأن القانون بشكل أكمل وأعم، بينما طالب النائب سامى رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الشأن، بينما أشار النائب عبد المنعم العليمي إلى ضرورة عرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى نفس الموضوع.



من جانبهم أعلن المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل تمسك الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل. أما عن هذا الجدل فقد قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دعوة وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، للحضور للجنة خلال الشهر القادم لإبداء رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، مع إرسال القانون إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن رؤيتهم في القانون، وأيضا التعديلات الأخرى. من النواب في ذات الموضوع.



يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية وناقشته اللجنة التشريعية وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه وأعلن المستشار أبو شقة أن اللجنة سلمت تقرير ها بشأن مشروع القانون من دور الانعقاد السابق إلى رئيس المجلس إلا أنه حتى الآن لم يدرج بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع المستشار أبو شقة إلى تقديم تعديل على قانون الإجراءات الجنائية خاص بأن يكون هناك استئناف للجنايات.



