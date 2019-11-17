قوى عاملة البرلمان توافق على قانون فصل الموظفين

تحرير:أحمد جاد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

موظفين بالدولة - صورة أرشيفية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، ويختص القانون بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المقبلة. وشهدت جلسة مناقشة التشريع انقسام بين النواب حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن، أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه، ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخري.

من جانبه، قال جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي وذلك على نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.فيما رفض خالد شعبان عضو لجنة القوي العاملة وتكتل 25-30، مشروع القانون الخاص