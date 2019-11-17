انسحاب وزير التجارة من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار - صورة أرشيفية

انسحب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، بعد مشادة مع سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، لمناقشة طلب إحاطة تقدم به سليمان وهدان، حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية. وأكد وهدان، أن كل ماركة يحتكرها مستور وحيد في مصر، متسائلا: "هل تعلم أن البورسلين والسراميك مستوردة شخص واحد في مصر وهو غير مصري؟". من جانبه رد وزير الصناعة، قائلا: "لا أعرف"، ليرد وهدان: "إن كنت مش عارف تبقي خيبة".

وأكمل وهدان حديثه قائلا: "إن كان الكلام مش عجبك اتفضل مع السلامة".في سياق منفصل، قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن وقف تعيينات المهندسين الزراعيين منذ منتصف الثمانيات حتى الآن، تسبب فى تراجع أعداد القائمين على رأس العمل بنسبة تزيد على 80% فى عدد كبير من الهيئات التابعة للوزارة.وأضاف "أبو