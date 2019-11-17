وزير الصناعة يخطر البرلمان بآليات تخصيص الأراضي

تحرير:أحمد جاد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

عمرو نصار وزير التجارة والصناعة - صورة أرشيفية

قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، في أثناء حضوره اجتماع لجنة الصناعة مجلس النواب، اليوم الأحد، إن تخصيص الأراضي الصناعية يتم دون هامش ربح في الأرض نفسها لصالح الدولة، كما أنه يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل فى الميزانيات. تساءل المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة: "هل الكهرباء من المرافق أم لا"، وتدخل مجدى غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا أن هناك مراحل للتخصيص.

وأضاف غازي، أنه إن لم تصل الكهرباء يتم وقف البرنامج الزمني للمشروع الصناعي دون فرض غرامات، وهذا الأمر غير عادل. وأكد وزير الصناعة أن المستثمر لا يعنيه ذلك وأنه يجب تعديل هذه القواعد، قائلا: "تلك من النقاط الهامة التى سيتم العمل عليها".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجس النواب برئاسة المهندس