رياضة

بايرن ميونيخ يكشف عن حجم إصابة كومان

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه كينجسلي كومان، في فترة التوقف الدولية الجارية، والتي تعرض لها في مباراة فرنسا ومولدوفا يوم الخميس الماضي، والتي تسببت في خروجه من أرض الملعب في الدقيقة 88، وأشار موقع البافاري إلى أن كومان ترك معسكر منتخب بلاده ليعود إلى مدينة ميونخ، وأوضح أن اللاعب الفرنسي خضع لبعض الفحوصات تحت إشراف هانز مولر فولفهرت طبيب الفريق البافاري، والتي أظهرت معاناته من إصابة عضلية في الفخذ، يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة.
وعلى جانب آخر يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع كومان، في حال قرر نجم الفريق ليروي ساني الانتقال إلى بايرن ميونيخ. وكان البافاري يطارد ساني بقوة قبل أن يتعرض الأخير للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي. ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مسؤولي السيتي يدرسون فرضية الاضطرار للموافقة
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

كشف نادي بيراميدز، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله السعيد، بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق، مضيفًا أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.
حمدى-فتحى

حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا غدًا لهذا السبب

?يتوجه حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدًا الإثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، وتحدد غدًا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة. وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة.
إيفان-راكيتيتش (2)

عقبة جديدة تبعد راكيتيتش عن الانتقال لميلان

يشعر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بالإحباط الشديدة بسبب ندرة مشاركاته مع برشلونة الإسباني هذا الموسم، وبات يرغب في رحيل بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن زفونيمير بوبان، مدير قطاع الكرة بميلان، حصل على موافقة راكيتيتش للانتقال إلى "سان سيرو"، ولكن الصفقة تواجه عقبتين على المستوى الاقتصادي، وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن العقبة الأولى هي راتب اللاعب الكرواتي الذي يبلغ 7.8 مليون يورو في الموسم.
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تشيلي وبيرو 6

فيدال يرفض الصلح مع برافو بعد إهانة المونديال

أشار أرتورو فيدال، متوسط ميدان نادي برشلونة الإسباني، إلى أن علاقته مع مواطنه التشيلي كلاوديو برافو، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، لن تتحسن في الفترة المقبلة، وذلك بعد عودة برافو إلى المنتخب التشيلي مؤخرًا. وكانت عائلة برافو قد انتقدت لاعبي المنتخب التشيلي عقب نهائيات كأس العالم في روسيا، واتهمتهم بالذهاب للتدريبات وهم في حالة سكر ومن بينهم فيدال، وقال فيدال، خلال تصريحاته لصحيفة "El Mercurio" التشيلية: "بعد انضمام برافو للمنتخب، كان على أحدنا أن يتخذ الخطوة ولن أكون أنا".
كلوب (3)

كلوب يتلقى صدمة جديدة قبل موقعة مانشستر سيتي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة موجعة قد تتسبب له في أزمة دفاعية، خلال الفترة المهمة المقبلة من الموسم، وذلك بعد تفاقم إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، الذي أصيب في ركبته، خلال مواجهة شيفيلد، وغاب على أثرها عن مواجهتي سالزبورج وليستر سيتي، ثم شارك ضد مانشستر يونايتد، وغاب مرة أخرى أمام جينك بدوري الأبطال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي. وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية، فإن ماتيب قد يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، وحال تأكد الأمر فسوف يغيب عن 10 مباريات، تشمل لقاء القمة ضد مانشستر سيتي، وباقي مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال.
ليفربول - برشلونة (2)

نجم ليفربول يكشف حظوظ الفريق للفوز باللقب الغائب

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد لصحيفة الجارديان. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.
مانشستر سيتي‎

السيتي يستهدف أول انتصار على ساوثهامبتون في الكأس

تعود عجلة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، حيث يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 9:45 مساء، ضمن مباريات دور الـ16، ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق أول انتصار على ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سبق أن خسر 3 مرات من قبل، ويتسلح السيتي بحقيقة أنه لم يخسر على ملعبه أمام ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد منذ عام 2004، وسبق أن توج السيتي بلقب البطولة 6 مرات، بينما لم يتوج ساوثهامبتون باللقب من قبل.
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