بايرن ميونيخ يكشف عن حجم إصابة كومان

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

بايرن ميونيخ

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه كينجسلي كومان، في فترة التوقف الدولية الجارية، والتي تعرض لها في مباراة فرنسا ومولدوفا يوم الخميس الماضي، والتي تسببت في خروجه من أرض الملعب في الدقيقة 88، وأشار موقع البافاري إلى أن كومان ترك معسكر منتخب بلاده ليعود إلى مدينة ميونخ، وأوضح أن اللاعب الفرنسي خضع لبعض الفحوصات تحت إشراف هانز مولر فولفهرت طبيب الفريق البافاري، والتي أظهرت معاناته من إصابة عضلية في الفخذ، يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة.

وعلى جانب آخر يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع كومان، في حال قرر نجم الفريق ليروي ساني الانتقال إلى بايرن ميونيخ. وكان البافاري يطارد ساني بقوة قبل أن يتعرض الأخير للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي. ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مسؤولي السيتي يدرسون فرضية الاضطرار للموافقة

وعلى جانب آخر يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع كومان، في حال قرر نجم الفريق ليروي ساني الانتقال إلى بايرن ميونيخ.



وكان البافاري يطارد ساني بقوة قبل أن يتعرض الأخير للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مسؤولي السيتي يدرسون فرضية الاضطرار للموافقة على انتقال ساني إلى بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الحالي.



وأشارت إلى مانشستر سيتي سيطلب أن يكون انتقال الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ إلى ملعب الاتحاد جزءًا من الصفقة.



وكان بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، وراء ضم كومان من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ، أثناء فترة المدرب الإسباني في "أليانز أرينا".