برشلونة يتحرك لتجديد عقد ليونيل ميسي

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

ليونيل ميسي

أكد السكرتير الفرني لنادي برشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال، على بدء المفاوضات من جانب إدارة العملاق الكتالوني، ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تجديد تعاقده، وقال أبيدال، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنهم يتحدثون بالفعل، ولا أعرف ما إذا كان هناك أخبار قريبًا، لأن القرار يعتمد على اللاعب ووكلائه، لكن بالنسبة لنا كناد آمل أن يتم إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن"، وبسؤاله عن موعد حسم القرار، أجاب: "سيعرف الجميع حين يتم حسم الأمر، لكن المؤشرات إيجابية".

وعن أنسو فاتي نجم الفريق الشاب، أوضح: "نحن نتحدث مع وكيله وعائلته، فهو لاعب شاب ويتوجب علينا حمايته، ويواصل التدرب والعمل، وسيحصل على دقائق أكبر للعب". وكان فاتي قد وقع الصيف الماضي على عقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، مع خيار التجديد لعامين، وبشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو. وعن إمكانية ضم نيمار،

وعن أنسو فاتي نجم الفريق الشاب، أوضح: "نحن نتحدث مع وكيله وعائلته، فهو لاعب شاب ويتوجب علينا حمايته، ويواصل التدرب والعمل، وسيحصل على دقائق أكبر للعب".



وكان فاتي قد وقع الصيف الماضي على عقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، مع خيار التجديد لعامين، وبشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.



وعن إمكانية ضم نيمار، قال أبيدال: "اللاعب الذي يتواجد في الفئة الأفضل في العالم، ولديه فلسفة برشلونة ويؤدي بمستوى عالٍ، سيكون دائمًا خيارًا لنا".



وتابع: "الموسم لا يزال طويلًا، لكن إذا استمر نيمار في تقديم هذا المستوى الرائع، لن أقول إنه سيكون الخيار الأول لنا، ولكن سيكون بوضوح أحد الاختيارات".