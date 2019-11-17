رياضة

برشلونة يتحرك لتجديد عقد ليونيل ميسي

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أكد السكرتير الفرني لنادي برشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال، على بدء المفاوضات من جانب إدارة العملاق الكتالوني، ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تجديد تعاقده، وقال أبيدال، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنهم يتحدثون بالفعل، ولا أعرف ما إذا كان هناك أخبار قريبًا، لأن القرار يعتمد على اللاعب ووكلائه، لكن بالنسبة لنا كناد آمل أن يتم إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن"، وبسؤاله عن موعد حسم القرار، أجاب: "سيعرف الجميع حين يتم حسم الأمر، لكن المؤشرات إيجابية".
وعن أنسو فاتي نجم الفريق الشاب، أوضح: "نحن نتحدث مع وكيله وعائلته، فهو لاعب شاب ويتوجب علينا حمايته، ويواصل التدرب والعمل، وسيحصل على دقائق أكبر للعب". وكان فاتي قد وقع الصيف الماضي على عقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، مع خيار التجديد لعامين، وبشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو. وعن إمكانية ضم نيمار،
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

كشف نادي بيراميدز، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله السعيد، بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق، مضيفًا أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.
حمدى-فتحى

حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا غدًا لهذا السبب

?يتوجه حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدًا الإثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، وتحدد غدًا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة. وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة.
إيفان-راكيتيتش (2)

عقبة جديدة تبعد راكيتيتش عن الانتقال لميلان

يشعر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بالإحباط الشديدة بسبب ندرة مشاركاته مع برشلونة الإسباني هذا الموسم، وبات يرغب في رحيل بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن زفونيمير بوبان، مدير قطاع الكرة بميلان، حصل على موافقة راكيتيتش للانتقال إلى "سان سيرو"، ولكن الصفقة تواجه عقبتين على المستوى الاقتصادي، وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن العقبة الأولى هي راتب اللاعب الكرواتي الذي يبلغ 7.8 مليون يورو في الموسم.
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سواريز (1)

برشلونة: أخبرنا سواريز برغبتنا في ضم مهاجم جديد

أشار الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، إلى إبلاغ الإدارة للاعب الفريق لويس سواريز، بعزمهم على التعاقد مع مهاجم جديد، وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتعامل بشفافية مع اللاعبين. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد، لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذه القرار لأنه يريد الأفضل للفريق، يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز".
ليونيل ميسي (9)

بارتوميو: ميسي مرتبط ببرشلونة إلى الأبد

أكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، قائد البرسا، قد يبقى في النادي لمدة خمس سنوات مقبلة، قائلا: "بالتأكيد ستكون رغبة جميع الأطراف، إذا كان ليونيل ميسي يشعر بقوة وطموح لتمديد هذا العقد إلى أجل غير مسمى". وواصل بارتوميو: "في النهاية هو الذي يجب أن يقرر، لقد حصل على الحق في تقرير متى سيتوقف عن لعب كرة القدم، ولكن كما قال قبل بضعة أسابيع، هو يريد إنهاء مسيرته كلاعب في برشلونة، وعلى مدار الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليو ميسي، ليس هناك شك في أنه لا يزال شابا ولا يزال قويا وطموحا".
ميسى

فالفيردي يتغنى بميسي بعد رباعية سيلتا فيجو

تغنى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بنجم الفريق ليونيل ميسي، بعد الهاتريك الذي سجله في فوز البرسا أمس على سيلتا فيجو (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد الخسارة المباراة الماضية، أصبح من الضروري الانتصار على سيلتا، حيث كانت الهزيمة السابقة مؤلمة، في الشوط الأول عانينا كثيرًا أمام الضغط، لدرجة أنه كان من الصعب علينا التقدم، ولم يكن لدينا إيقاع في المباراة".
كريم ينزيما

بنزيما يتخطى بوشكاش ويعتلي صدارة هدافي الليجا

واصل كريم بنزيما تحقيق الأرقام الفردية مع فريق ريال مدريد الإسباني، بعدما سجل هدفين في شباك نظيره إيبار، خلال المباراة التي تقام حاليًا على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وأحرز النجم الفرنسي الهدفين في الدقيقتين السابعة عشر والتاسعة والعشرين، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 157 هدفًا، ليتجاوز الأسطورة المجرية فيرنتش بوشكاش صاحب الـ156 هدفًا في الليجا بقميص الملكي.
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