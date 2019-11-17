غدا.. السيسي يلتقي نظيره الألماني ورئيس البرلمان

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الإثنين، مقر البرلمان الألماني "البوندستاج" حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفجانج شويبله وعدد من النواب الألمان، ثم يتوجه السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها الرئيس السيسي في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، كما يشارك السيسي في عشاء العمل الذى يقيمه الرئيس الألماني، مساءً، لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، ويشارك بعد غد الثلاثاء، في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.

من ناحية أخرى، نظمت الجالية المصرية في ألمانيا، اليوم الأحد، وقفة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام، ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر وألمانيا وصور الرئيس، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز مكانة