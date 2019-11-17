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غدا.. السيسي يلتقي نظيره الألماني ورئيس البرلمان

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الإثنين، مقر البرلمان الألماني "البوندستاج" حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفجانج شويبله وعدد من النواب الألمان، ثم يتوجه السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها الرئيس السيسي في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، كما يشارك السيسي في عشاء العمل الذى يقيمه الرئيس الألماني، مساءً، لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، ويشارك بعد غد الثلاثاء، في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.
من ناحية أخرى، نظمت الجالية المصرية في ألمانيا، اليوم الأحد، وقفة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام، ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر وألمانيا وصور الرئيس، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز مكانة
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محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

الكهرباء عن سقوط «برج أوسيم»: قديم وغير مستخدم

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تم تداوله، اليوم الأحد، بشأن ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة. وقالت الوزارة في بيان، إنه في أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، ما أدى إلى حدوث إصابات لهم، ونقلوا إلى المستشفى.
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عبد العال يكشف موعد مناقشة قانون مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن البرلمان سوف يناقش في نهاية دور الانعقاد الحالي "قانون مجلس النواب"، وسيتضمن نص يفيد ضم مدة الخمس سنوات التي يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي)، إلى مدة خدمة ضباط الشرطة الذين استقالوا من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبا على النائب شكري الجندي.
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عبد العال: أحقية النواب الضباط في معاشات الشرطة

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة في معاشات الشرطة، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين ذلك في تعديلات قانون مجلس النواب، الذي سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجاءت تأكيدات على عبد العال، على أحقية نواب المجلس من ضباط الشرطة في معاشات رجال الشرطة بعد تعديل القانون، أمام مطالب عدد من النواب، لتقدير دورهم.
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البرلمان يناقش مشروع قانون هيئة الشرطة

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها، وتضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
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الرئيس-السيسى

الجالية المصرية بألمانيا تنظم وقفة للترحيب بالسيسي

نظمت الجالية المصرية في ألمانيا، اليوم الأحد، وقفة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام، ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر وألمانيا وصور الرئيس، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية، كما رددوا الهتافات المعبرة عن حبهم لمصر، وتقديرهم للسيسي، على خلفية الأغاني الوطنية. وحرص الرئيس على تحية الجالية المصرية، والإعراب عن تقديره لتحملهم مشقة المجيء لتحيته.
السيسى

السيسي يسافر ألمانيا لحضور اجتماعات مجموعة العشرين

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح له، اليوم، إن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

بدء فعاليات القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين

بدأت فعاليات القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء قبيل انطلاق اجتماعات المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى الذى يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمته خلال فعاليات القمة المصرية الروسية بسوتشي اليوم الأربعاء - بحرص مصر علي التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدي الإقتصادي الإفريقي الروسي، مؤكدا تطلعه للنجاح الفعال في دور المشاركة الكبيرة من كافة الدول الإفريقية.
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الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
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