أبو ستيت: 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع في إفريقيا

تحرير:محمد محمود ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت - صورة أرشيفية

طالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة استغلال الدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية من جديد، من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية، وأعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، خلال كلمته باجتماع اللجنة، اليوم الأحد، عن خطة الوزارة للاستثمار في الدول الإفريقية، مؤكدا أن هناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة 35 مليون جنيه سنويا، لإنشاء عدد من المزارع المشتركة بـ10 دول إفريقية، بنظام حق الانتفاع.

وأضاف أبو ستيت، أن أغلب الدول الافريقية ترحب بوجود مستثمرين من مصر، ما سيساعد على نجاح تلك المزارع، للقيام بدورها التنموي، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة بإفريقيا.وأوضح الحصري أن إنشاء المزارع المشتركة النموذجية في إفريقيا، والتي أعلنت عنها وزارة الزراعة، تعد البوابة الرسمية لتوطيد العلاقات، ما يتطلب