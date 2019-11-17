رياضة

عقبة جديدة تبعد راكيتيتش عن الانتقال لميلان

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش
يشعر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بالإحباط الشديدة بسبب ندرة مشاركاته مع برشلونة الإسباني هذا الموسم، وبات يرغب في رحيل بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن زفونيمير بوبان، مدير قطاع الكرة بميلان، حصل على موافقة راكيتيتش للانتقال إلى "سان سيرو"، ولكن الصفقة تواجه عقبتين على المستوى الاقتصادي، وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن العقبة الأولى هي راتب اللاعب الكرواتي الذي يبلغ 7.8 مليون يورو في الموسم.
أما الأزمة الأخرى، فهي رسوم نقل راكيتيتش إلى ميلان، والتي تم تحديدها من قبل برشلونة بـ35 مليون يورو. وأكد أن بوبان سيعمل على تقليل سعر الصفقة، لا سيما أن عقد راكيتيتش مع برشلونة اقترب من الانتهاء (صيف 2021). وشدد على أن الخطة المثالية لانتقال راكيتيتش إلى ميلان تتمثل في ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

كشف نادي بيراميدز، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله السعيد، بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق، مضيفًا أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.
حمدى-فتحى

حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا غدًا لهذا السبب

?يتوجه حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدًا الإثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، وتحدد غدًا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة. وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة.
ميسى

برشلونة يتحرك لتجديد عقد ليونيل ميسي

أكد السكرتير الفرني لنادي برشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال، على بدء المفاوضات من جانب إدارة العملاق الكتالوني، ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تجديد تعاقده، وقال أبيدال، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنهم يتحدثون بالفعل، ولا أعرف ما إذا كان هناك أخبار قريبًا، لأن القرار يعتمد على اللاعب ووكلائه، لكن بالنسبة لنا كناد آمل أن يتم إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن"، وبسؤاله عن موعد حسم القرار، أجاب: "سيعرف الجميع حين يتم حسم الأمر، لكن المؤشرات إيجابية".
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لويس-سواريز-نجم-برشلونة

سواريز: أدين لـ لويس إنريكي بالكثير.. منحني الثقة

علق الأوروجياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، علي فترة لويس إنريكي عندما كان يقود الفريق الكتالوني . وقاد إنريكي قلعة الكتلان من موسم 2014 وحتي موسم 2017، وساهم معه في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. وتحدث سواريز للموقع الرسمي لبرشلونة، قائلًا: "تخيّلوا أن أول مباراة لي بقميص البلوجرانا كانت في ملعب سانتياجو برنابيو، لم أكن قد لعبت لفترة، شعرت بالتوتر لمجرد التفكير في ارتكاب أخطاء".
برشلونة‎

الغضب يسيطر على راكيتيش بسبب فالفيردي

أعرب متوسط ميدان الكرواتي لوكا مودريتش، عن غضبه الشديد من تهميش مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، لدوره مع العملاق الكتالوني، وخروجه تقريبًا من حساباته لهذا الموسم، وقال راكيتيتش، خلال تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التليفزيوني: "كيف أشعر بالاستمتاع بلعب كرة القدم؟، وكما قلت عدة مرات، طفلتي الصغيرة تشعر بالحزن عندما تؤخذ منها لعبة.. حسنًا، أشعر بالشيء نفسه، لقد أخذوا مني الكرة وأشعر بالحزن، أحب أن أظهر مشاعري، فحين أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة وأبكي، وحين يجب علي الاحتفال أحتفل".
ميلان

ميلان يستهدف تدعيم صفوفه من برشلونة

يبحث ميلان عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بسبب ضعف النتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه بدأ في تحديد أهدافه في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام ميلان، بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي، وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ كارليس ألينيا، لاعب برشلونة، على أبواب الرحيل من "كامب نو" في يناير المقبل، للحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات، وأشار إلى أن ألينيا يتمتع باهتمام كبير من قبل ناديي ميلان، وتوتنهام خلال الموسم الحالي.
إيفان-راكيتيتش (2)

أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

يواصل أتلتيكو مدريد البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويبدو أنه يرغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن راكيتيتش بات يضع قدمًا ونصف القدم خارج "كامب نو"، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، وأشارت إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع، ويعد راكيتيتش هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الذي حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية.
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