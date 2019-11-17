عقبة جديدة تبعد راكيتيتش عن الانتقال لميلان

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

إيفان راكيتيتش

يشعر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بالإحباط الشديدة بسبب ندرة مشاركاته مع برشلونة الإسباني هذا الموسم، وبات يرغب في رحيل بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن زفونيمير بوبان، مدير قطاع الكرة بميلان، حصل على موافقة راكيتيتش للانتقال إلى "سان سيرو"، ولكن الصفقة تواجه عقبتين على المستوى الاقتصادي، وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن العقبة الأولى هي راتب اللاعب الكرواتي الذي يبلغ 7.8 مليون يورو في الموسم.

أما الأزمة الأخرى، فهي رسوم نقل راكيتيتش إلى ميلان، والتي تم تحديدها من قبل برشلونة بـ35 مليون يورو. وأكد أن بوبان سيعمل على تقليل سعر الصفقة، لا سيما أن عقد راكيتيتش مع برشلونة اقترب من الانتهاء (صيف 2021). وشدد على أن الخطة المثالية لانتقال راكيتيتش إلى ميلان تتمثل في ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية

أما الأزمة الأخرى، فهي رسوم نقل راكيتيتش إلى ميلان، والتي تم تحديدها من قبل برشلونة بـ35 مليون يورو.



وأكد أن بوبان سيعمل على تقليل سعر الصفقة، لا سيما أن عقد راكيتيتش مع برشلونة اقترب من الانتهاء (صيف 2021).



وشدد على أن الخطة المثالية لانتقال راكيتيتش إلى ميلان تتمثل في ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وضع بند يمنح النادي حق شرائه بشكل نهائي.



يذكر أن راكيتيتش توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني 4 مرات مواسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2017- 2018 و2018- 2019، كما توج بكأس ملك إسبانيا 4 مرات أيضًا مواسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018.



وتوج الكرواتي بالسوبر الإسباني عامي 2016 و2018 وبدوري أبطال أوروبا موسم 2014- 2015، إضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2015.